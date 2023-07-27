Українці обурені дискваліфікацією фехтувальниці Харлан, яка не потиснула руку росіянці

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 липня 2023

Українська фехтувальниця Ольга Харлан на чемпіонаті світу перемогла росіянку Анну Смірнову, яка виступала у нейтальному статусі, а потім відмовилась тиснути їй руку.

Натомість українка виставила вперед шаблю, а Смірнова відмовилась покидати доріжку і вимагала дискваліфікації Харлан.

Росіянці винесли стілець, на якому вона сиділа майже годину в очікуванні рішення організаторів. Потім Ольгу Харлан дискваліфікували.

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Українців обурила така несправедливість – тепер вони нагадують Міжнародній федерації фехтування, що Росія розв’язала війну проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію українки.

"Анна Смірнова програла чесну конкуренцію й вирішила брудно зіграти з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. Я закликаю Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", – написав очільник МЗС.

 

"Абсолютно фантастичну Ольгу Харлан дискваліфікували після перемоги над "йр" з рахунком 15:7 після того, як Ольга не захотіла потиснути руку "йр" на турнірі чемпіонату світу. Яка ж люта жесть…"прокоментувала радниця прем’єр-міністра Наталія Бойко. 

Комунікаційниця Катерина Пєшко написала, що "мало у кого, окрім українців, у світі спорту є яйця".

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На інцидент також відреагував офіцер ТРО ЗСУ і громадський діяч Вадим Васильчук, підтримавши українську спортсменку.

"Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці. В Україні війна, росіяни щоденно вбивають мирних людей, а світова спортивна спільнота досі грається у фіктивну справедливість.

Вчинок Ольги Харлан набагато цінніший, ніж будь-яка медаль. Ми пишаємось нашою чемпіонкою", – написав чоловік.

 Ілюстрація: Олександр Грехов

На захист Ольги Харлан також виступили українські митці та знаменитості.

"Росіянка образилась на Ольгу Харлан, бо та не потисла їй руку, і добилася дискваліфікації української фехтувальниці. 

В принципі, в цьому вся їхня сутність. Або люби мене і тисни мені руку, або я буду тебе дискваліфіковувати. При цьому українка Ольга Харлан виглядає гідно, а вони – жалюгідно, як завжди",написала поетеса Тетяна Власова.

 Росіянка Анна Смірнова

Спортивне видання Tribuna.com опублікувало фото російської фехтувальниці Анни Смірнової, на якому вона позує з російським військовиком.

Небайдужі українці почали висловлювати обурення на сторінках росіянки у соцмережах:

"Ти підтримуєш російське вторгнення та геноцид проти України. Як там твій брат, який служить в російській армії?".

"Прості росіяни настільки проти війни, що навіть на чемпіонаті шантажують українців",пишуть у коментарях.

Також українці жартували над "сидячим протестом" росіянки.

"Анно, скажіть, будь ласка, чому ви обрали стілець, а не пляшку для своєї демонстрації? Вийшло якось не дуже патріотично з Вашого боку", – питали користувачі соцмереж.

Утім, Анна Смірнова почала видаляти деякі негативні коментарі, а потім зовсім обмежила можливість коментування.

"Кажуть, там Анєчка Смірнова банить миттєво і чистить коментарі в Інсті, де їй ще досить чемно пояснюють, хто вона, і дають коротку і не дуже характеристку її дій. Замість святкувати "перемогу". Чесслово, заради такої справи я навіть аккаунт в Інсті заведу", – іронізує військова кореспондентка Євгенія Подобна.

Зрештою, українці закликали провести "роз'яснювальні роботи" з Міжнародною федерацією фехтування.

"Харлан дискваліфікували. І це означає, що нам вже треба почати валити Міжнародну федерацію фехтування. Ось соцмережі - всі вперед. Медійний та вболівальницький тиск має буде безпрецедентним", – написав головред "Трибуни" Олег Щербаков.

Наразі українська сторона готує оскарження рішення про дискваліфікацію Харлан, повідомив президент Федерації фехтування України.

Якщо дискваліфікацію не скасують, то Харлан не виступить у командному турнірі та буде відсторонена від змагань на 60 днів.

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