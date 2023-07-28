У МОН розробили тест на основі штучного інтелекту, який допоможе обрати професію

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 липня 2023

На основі штучного інтелекту розробили текст, який допоможе вступникам визначитись з їхньою майбутньою професією.

 Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

"У пошуках себе люди можуть 3-4 рази за життя змінювати професію. Технології розвиваються, деякі професії стають не актуальними, тож виникає загроза втратити роботу", – зазначають у МОН. 

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У відомстві додають, що разом із тим з'являються нові професії, які є більш адаптованими до нового поділу між людьми, машинами і програмними продуктами. 

 Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos

Саме тому створили безкоштовний профорієнтаційний тест на основі штучного інтелекту.

Завдяки алгоритмам та опрацюванню відповідей, система визначає, яка з понад тисячі професій більше підходить тій чи іншій людині. 

Тестування вже пройшли понад 100 000 здобувачів освіти.

"Упродовж останніх місяців у закладах освіти Тернопільської та Волинської областей провели практичні профорієнтаційні тренінги для понад 3 000 учнів і учениць 8-11 класів, а мультимедійний SCORM-курс із вибору професії без гендерних стереотипів завершили понад 7 000 здобувачів освіти", – розповідає виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Тест розробили  спільно з Інститутом модернізації змісту освіти та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.

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