Що означають статуси заяв на вступ – пояснює МОН

Майбутні студенти мають можливість перевірити статус власних заяв на вступ в електронному кабінеті.

У Міністерстві освіти та науки пояснили, що він означає та як інтерпретувати вказану там інформацію.

"Статус заяви відображатиметься після того, як ви подасте її через електронний кабінет. Це дозволить простежити, на якому етапі ваша заява зараз", – зазначають у МОН.

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Що означає кожен статус заяви?

Потребує уточнення вступником

Це означає, що заклад освіти прийняв заяву вступника, але потребує деяких даних для уточнення.

"Перегляньте в коментарі до статусу, що саме треба уточнити й виконайте необхідні дії. За потреби зверніться до Приймальної комісії закладу освіти", – пояснили в МОН.

Зареєстровано в закладі освіти

Такий статус свідчить про те, що заклад освіти прийняв заяву та ще розглядає питання участі вступника у конкурсному відборі.

Допущено до конкурсу Реклама:

Йде мова про те, що заява вступника бере участь у конкурсному відборі на бюджет. Якщо не пройде, йому запропонують контрактну форму навчання.

Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Суть статусу полягає в тому, що заява бере участь у конкурсному відборі лише на контракт.

Відмовлено закладом освіти

Статус свідчить про те, що навчальний заклад розглянув заяву вступника, але не допустив до участі в конкурі. Причина вказана у коментарі до статусу.

Скасовано вступником

Статус вказує на те, що ви скасували заяву до того, як її прийняв навчальний заклад. Ви маєте можливість подати іншу з таким же пріоритетом.

Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)

Заяву скасував сам вступник. Це було зроблено, коли заклад освіти вже її прийняв. Подати ще одну з таким же пріоритетом – неможливо.

Деактивовано (у зв’язку з зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)

Такий статус свідчить про те, що за однією з заяв ви пройшли конкурсний відбір на бюджетну форму навчання. Тому решта заяв на бюджет скасовані.

Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням

Суть статусу полягає в тому, що вступник успішно пройшов конкурсний відбір на бюджетну форму навчання і для вступу має виконати вимоги до зарахування.

Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб)

Заява свідчить про успішне проходження вступника на контрактну форму навчання. Тепер йому для вступу необхідно виконати вимоги до зарахування.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Це означає, що вступник шанс на зарахування на бюджет втратив. Через яку причину – вказано у коментарі до статусу заяви.

Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/ або юридичних осіб)

Заява вказує на те, що потенційний вступник право на зарахування до вступу на контракт втратив. Причина зазначена у коментарі до статусу.

Включення до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)

Суть статусу в тому, що людина, яка його отримала, зарахована на бюджет.

Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб)

Заява свідчить про те, що вступник зарахований на навчання на контракт.

Скасовано зарахування

Статус свідчить про те, що зарахування до навчального закладу – скасовано.

Нагадаємо, 28 348 студентів вищих навчальних закладів перевели на на бюджет.