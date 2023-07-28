У Болгарії знайшли табличку-дар із зображенням фракійського вершника. ФОТО

У Болгарії знайшли керамічну вотивну табличку із зображенням фракійського вершника. Вотиви – це предмети, які приносили в дар божествам в обмін на зцілення або виконання певного бажання.

Археологи виявили знахідку під час розкопок античного міста Гераклея-Сінтіка, повідомляє Bulgarian News Agency та Arkeonews.

Фракійського вершника часто зображали на елліністичних і римських рельєфах на Балканах між ІІІ і IV століттями до нашої ери.

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Вершника сприймали як об’єкт поклоніння та зазвичай зображали як героя на коні, який перемагає кабана або іншого дикого звіра.

Фото: BТA

Античне місто Гераклея-Сінтіка було центром стародавнього району, населеного фракійськими племенами сінтіїв, але потім місто зруйнував найсильніший землетрус за 388 років.

Рельєф фракійського вершника був виготовлений з кераміки. Команда археологів намагається знайти решту частин таблички, оскільки вона зламана.

"Ми вперше знаходимо таку добре зроблену вотивну табличку", – сказала доцент Людмила Вагалінська у коментарі Болгарському агентству новин.

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За кілька днів до цього вчені також знайшли інший шматок кераміки разом з монетами, кістяними голками та вотивною табличкою із зображенням Артеміди.

Нагадаємо, раніше в італійській печері знайшли рідкісну глиняну фігурку віком понад 7 тисяч років, яку могли використовувати для ритуалів.