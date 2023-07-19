"Горщик зі скарбами": у Румунії знайшли тисячі середньовічних монет. ФОТО

Румунські археологи-аматори виявили середньовічний скарб – 4872 монети у горщику, а також три срібні пластини, закопані у лісі.

Монети були випущені у період з 1500 по 1550 роки, більшість з яких – під час правління короля Владислава II Ягеллончика, повідомляє Live Science.

Старовинні гроші знайшов Рауль Влад Сута разом з двома товаришами, коли вони відпочивали в лісі.

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"Я отримав короткий, але стабільний сигнал (на металодетекторі), взявся за лопату. Я помітив маленьку срібну монету, ніби її витягли з моєї кишені. На невеликій глибині знайшлося ще кілька монет", – розповів Рауль у Facebook.

Фото: Рауль Влад Сута

Чоловік зізнається, що знахідка викликала у групи "сльози радості".

"Таке відкриття приносить чудові відчуття…Це мрія кожного любителя історії та знахідок.

Чекаємо на висновки фахівців щодо точної ідентифікації монет, їх інвентаризації та реставрації", – додав скарбошукач.

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"Горщик скарбів" був закопаний у румунському лісі

Скарб разом з керамічним горщиком важить майже 4,5 кілограмів. Усього дослідники знайшли:

близько 4868 угорських денарів, більшість з яких дуже тонкі та склеєні між собою;

3 срібні пластини приблизно по 30 грамів;

4 неідентифіковані монети.

Усього шукачі скарбів знайшли понад 4 тисячі монет

Мисливці за скарбами передали свою здобич до мерії міста Ножорід на заході Румунії, як цього вимагає закон.

За румунським законодавством, металошукачі можуть отримати 30-45% від офіційно визначеної вартості скарбу.

Наразі невідомо, хто і чому закопав гроші у лісі.

Маса брутто знахідки сягає 4,5 кілограмів

Нагадаємо, раніше з Запоріжжя до США намагались вивезти середньовічну зброю як запчастини до сільгосптехніки.

На Кіровоградщині чоловік намагався продати скарб з унікальною прикрасою ІІІ століття. А на Київщині поліція викрила подружжя, яке займалося контрабандою монет часів Римської імперії та Кримського ханства.