"Горщик зі скарбами": у Румунії знайшли тисячі середньовічних монет. ФОТО

Румунські археологи-аматори виявили середньовічний скарб – 4872 монети у горщику, а також три срібні пластини, закопані у лісі.
Монети були випущені у період з 1500 по 1550 роки, більшість з яких – під час правління короля Владислава II Ягеллончика, повідомляє Live Science.
Старовинні гроші знайшов Рауль Влад Сута разом з двома товаришами, коли вони відпочивали в лісі.
"Я отримав короткий, але стабільний сигнал (на металодетекторі), взявся за лопату. Я помітив маленьку срібну монету, ніби її витягли з моєї кишені. На невеликій глибині знайшлося ще кілька монет", – розповів Рауль у Facebook.
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|Фото: Рауль Влад Сута
Чоловік зізнається, що знахідка викликала у групи "сльози радості".
"Таке відкриття приносить чудові відчуття…Це мрія кожного любителя історії та знахідок.
Чекаємо на висновки фахівців щодо точної ідентифікації монет, їх інвентаризації та реставрації", – додав скарбошукач.
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|"Горщик скарбів" був закопаний у румунському лісі
Скарб разом з керамічним горщиком важить майже 4,5 кілограмів. Усього дослідники знайшли:
- близько 4868 угорських денарів, більшість з яких дуже тонкі та склеєні між собою;
- 3 срібні пластини приблизно по 30 грамів;
- 4 неідентифіковані монети.
|Усього шукачі скарбів знайшли понад 4 тисячі монет
Мисливці за скарбами передали свою здобич до мерії міста Ножорід на заході Румунії, як цього вимагає закон.
За румунським законодавством, металошукачі можуть отримати 30-45% від офіційно визначеної вартості скарбу.
Наразі невідомо, хто і чому закопав гроші у лісі.
|Маса брутто знахідки сягає 4,5 кілограмів
Нагадаємо, раніше з Запоріжжя до США намагались вивезти середньовічну зброю як запчастини до сільгосптехніки.
На Кіровоградщині чоловік намагався продати скарб з унікальною прикрасою ІІІ століття. А на Київщині поліція викрила подружжя, яке займалося контрабандою монет часів Римської імперії та Кримського ханства.
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