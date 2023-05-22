У Болгарії знайшли оберіг з написом кирилицею – ймовірно, найстарішим. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 травня 2023

Болгарські науковці припускають, що знайшли один з найдавніших кириличний написів. 

Йдеться про текст на нагрудному знаку віком 1100 років, що покликаний "оберігати від зла", повідомляє Live Science.

Артефакт розкопали у руїнах зруйнованої фортеці на кордоні між Грецією і Болгарією. 

"Текст був написаний на свинцевій пластині, яку носили на грудях, щоб захистити власника від неприємностей і зла", – сказав Івайло Канев, археолог з Національного музею Болгарії та очільник експедиції. 

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 Фото: Івайло Канев/Live Science

За словами вченого, напис стосується двох прохачів на ім'я Павло і Димитар.

"Невідомо, ким були прохачі Павло і Димитрій, але, швидше за все, Димитрій входив до складу гарнізону, оселився у фортеці, і був родичем Павла", – припускає Канев. 

Вчений вважає, що це напис часів царя Симеона I (Симеона Великого), який правив Болгарським царством між 893 і 927 роками. 

У цей час цар розширював імперію, розпочинаючи військові кампанії проти Візантійської імперії. 

З огляду на те, як написані літери і розташування напису в межах фортеці, текст міг потрапити до фортеці в період між 916 і 927 роками. 

"Це дуже цікава знахідка, яка заслужено викликає інтерес. Нам потрібно буде побачити повну публікацію напису і контекст, в якому він був знайдений, перш ніж ми зможемо бути впевнені в його даті", – зауважив Явор Мілтенов, науковий співробітник Інституту болгарської мови Болгарської академії наук, який не брав участі в розкопках.

Найдавніший відомий напис кирилицею датується 921 роком. 

Нагадаємо, раніше в Єгипті знайшли ювелірні вироби, яким понад 3,5 тисячі років.

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