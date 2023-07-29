Астрономи завершили "контрольоване" падіння супутника Aeolus на Землю. Що це означає

Після п’ятирічної місії навколо земної орбіти, яка полягала у вивченні вітрів, Європейське космічне агентство (ESA) завершило контрольоване руйнування супутника Aeolus, повернувши його в атмосферу Землі.

Про це повідомили у блозі агентства.

Зазначається, що він увійшов в атмосферу 28 липня близько 21:00 за центральноєвропейським часом над Антарктидою.

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Повернення супутника стало можливим після серії складних маневрів. Це допомогло знизити його з висоти 320 до 80 км, щоб він згорів у атмосфері.

Фото: ESA

Визначною є унікальність таких дій.

"Ці маневри – перший у своєму роді допоміжний вихід на космічний простір – розташували Aeolus таким чином, щоб будь-які шматки, які, можливо, не згоріли в атмосфері, потрапляли в межах запланованих наземних шляхів супутника в Атлантиці" – коментують в ESA.

Відтак, остання команда супутнику була надана у п’ятницю. Інженери та експерти з космічного сміття доклали усіх зусиль, щоб виконати місію відповідно до чинних правил.

Будь-які уламки на Землю, які потенційно могли уціліти, впали б безпечно.

Фото: Як знижували супутник/ESA

Супутник Aeolus вважається інноваційним проєктом. Його ультрафіолетовий лазер відстежував рух вітрів у всіх місцях. Це охоплює площу від поверхні до стратосфери – від 0 до 30 км.

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Фото: Спалах, зафіксований японським метеорологічним супутником. Ймовірно, це міг бути Aeolus/@SIMON_SAT/RAL SPACE/NCEO

Перевершивши наукові очікування та перевищивши запланований термін експлуатації на орбіті, вітрова місія Aeolus була визнана однією з найуспішніших місій ESA зі спостереження Землі.

Наразі вже готують заміну цьому супутнику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як супутник зафіксував виверження вулкану поблизу Антарктиди.