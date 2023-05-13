Сатурн знову став планетою з найбільшою кількістю супутників

Науковці відкрили ще 62 нові супутники у Сатурна, і це повернуло йому статус планети з їхньою найбільшою кількістю.

Кілька місяців тому лідером у Сонячній системі був газовий гігант Юпітер, повідомляє The Guardian.

Загальна кількість супутників Сатурна становить 145, а Юпітера – 95. Це офіційно визначив Міжнародний астрономічний союз (IAU).

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"Сатурн не тільки майже подвоїв кількість супутників, але й тепер у нього їх більше, ніж у всіх інших планет Сонячної системи разом узятих", – сказав професор, астроном з Університету Британської Колумбії Бретт Гладман.

Сатурн. Фото: NASA/Інститут космічної науки/Reuters

Новим супутникам тимчасово присвоїли рядки цифр і літер. З часом їх назвуть на честь галльських, скандинавських і канадських інуїтських богів.

В основному супутники зібрані в групи і можуть бути залишками великих супутників, які розбилися під час обертання навколо Сатурна.

Нещодавно відкриті нові супутники Сатурна неправильної форми та нагадують картоплини, повідомляє New York Times.

Обертаються далеко від планети на відстані від 10 до 29 млн км, у порівнянні з більшими об’єктами.

Планета Сатурн. Фото: NASA

"Ці супутники є ключовими для розуміння деяких важливих питань Сонячної системи. У них є відбитки подій, які відбулися в ній раніше", – сказала вчена з Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії, заступниця наукового співробітника майбутньої місії Europa Clipper на Юпітер Бонні Буратті.

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Вчені припускають, що в майбутньому Юпітер зможе знову тимчасово випередити Сатурн і стати лідером за кількістю супутників.

Нагадаємо, вченим за допомогою телескопа Вебба вдалося спрогнозувати, що внутрішні кільця Сатурна через деякий час зникнуть назавжди.