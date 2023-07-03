"Грала пісня іноагентів РФ": харківський таксист вибачився за російську музику і "неіснуючу" Україну

50-річний таксист у Харкові влаштував скандал з пасажиркою, яка попросила вимкнути російську музику в салоні авто. А під час палкої дискусії чоловік назвав Україну "країною 404" і стверджував, що її "як держави не існує".

Конфлікт пасажирка зняла на відео і виклала у соцмережі.

Люди обурились, а через добу після розголосу інциденту у соцмережах з'явилося відео вибачень, де таксист стверджує, що він проти війни.

Чоловіка звати В'ячеслав, він мешкає у Харкові.

"У мене грала пісня групи Бі–2, яка є іноагентами російської федерації, яка виступає проти війни. Через це я розлютився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію.

Я підтримую Україну, я патріотично налаштований та різко негативно ставлюся до Росії та її збройної агресії. Приношу щирі вибачення за сказані слова", – стверджує чоловік.

Скриншот з відео

Нагадаємо, інцидент трапився 1 липня. 24-річна пасажирка замовила таксі в службі Bolt, сіла в машину і почула, що у водія грає російська музика.

Після зауважень дівчини і спроб пояснити, чому не варто у такий спосіб підтримувати державу-агресорку, водій заявив, що музика нібито повинна бути "поза політикою (дослівно: "внє палітіки") та заявляв, що "Харків – російськомовне місто".