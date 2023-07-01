"Україна – країна 404": у Харкові водій таксі влаштував скандал через музику з РФ. ВІДЕО

У Харкові між 24-річною пасажиркою служби таксі Bolt та 50-річним водієм розгорівся скандал через те, що в автомобілі лунала музика російського виконавця.

Дівчина намагалася пояснити чоловікові свою позицію, але у відповідь почула, що музика "повинна бути поза політикою" (дослівно: "внє палітікі"), а України, як держави, на думку таксиста, "не існує".

Конфлікт пасажирка зняла на відео та розповіла про інцидент у соцмережах.

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"Замовила в Харкові таксі в службі Bolt, сіла в машину і почула, що у водія грає російська музика (уточнення, музика російського виконавця)", – зазначила харків’янка.

У відповідь на її прохання вимкнути музику, таксист відреагував та зробив це. Утім, почав запитувати, чи їй це принципово та стверджував, що музика повинна бути "внє палітікі".

Також співробітник служби таксі заявляв, що "Харків – російськомовне місто" і додав, що він теж все життя розмовляє російською і "продовжуватиме так робити, бо зручно".

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При цьому під час розмови з пасажиркою він спілкувався українською.

У відповідь дівчина зауважила, що, прослуховуючи музику виконавців РФ, чоловік підтримує країну-окупанта. Вона намагалась пояснити чоловікові, що виконавці отримують гроші за прослуховування пісень, якими потім сплачують податки до бюджету держави-агресорки. Частина з цих коштів йде на виготовлення ракет для війни з Україною.

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У відповідь водій заявив: "Україна – це "країна 404", її вже не існує. Її всю давно розірвали, розікрали, розбазарили, продали".

Після цього дівчина порадила таксисту переїхати в Росію, на що почула у відповідь:

"Оця дурна мовна істерія вже так "заколєбала", чесне слово. Їдьте на "западенщину" чи де там балакають на "задроченій мові".

Зрештою харків’янка не витримала і попросила висадити її з таксі.

Служба таксі Bolt у коментарі "УП.Життя" розповіла про те, що розірвали співпрацю з водієм.

"Проти водія було вжито всіх необхідних заходів, зокрема його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди, адже така поведінка повністю суперечить правилам і є неприпустимою", – зазначили в компанії.

Там також стверджують, що регулярно інформують водіїв про те, що вмикати музику без узгодження з пасажирами – не можна. Також у компанії додали, що повідомляють про заборону на відтворення російськомовного контенту будь-яких виконавців країни-агресорки.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь у коментарі "УП.Життя" відреагував на інцидент і заявив, що його команда буде розбиратися з цією ситуацією.

Нагадаємо, на уроці у Дніпрі вчителька розмовляла з учнями російською мовою, за що отримала догану.