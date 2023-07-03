Як вступити до ЗВО на бакалавра онлайн: покрокова інструкція від МОН

У Міністерстві освіти та науки розповіли, як абітурієнтам можна подати документи на вступ до навчальних закладів онлайн.
Для того треба дотримуватися певного алгоритму дій.
Реєстрація особистого кабінету
Особистий кабінет можна зареєструвати з 1 липня у будь-який зручний час, навіть після початку прийому заяв. На сайті треба зазначити:
- логін (пошта, до якої маєте доступ);
- пароль;
- серію та номер документа про освіту
- номер, РІN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ або тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН);
- контактні номери.
|Фото: Goodluz/Depositphotos
Також необхідно завантажити фото. В МОН уточнюють, що це не мають бути селфі.
За потреби можна додати інші документи про освіту.
Вступ за творчими конкурсами та співбесідами
З 3 до 10 липня обов’язково треба зареєструватися на випробування в електронному кабінеті.
Для цього є спеціальний модуль: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".
Також варто перевірити дату, час та місце проведення вступних випробувань – співбесіди чи творчого конкурсу. Вони проводитимуться з 7 до 18 липня.
Уже з 19 липня у разі успішного складання іспитів можна буде подавати заяву на вступ.
Творчі конкурси та співбесіди на контракту форму навчання проводитимуть до 31 липня.
"Наголошуємо: заяви на вступні випробування НЕ є заявами на вступ. Це різні типи заяв.
Якщо ви вступаєте за співбесідою або творчим конкурсом, вам треба подати обидва типи заяв в електронному кабінеті", – додають в МОН.
Вступ за результатами ЗНО/НМТ
З 19 до 31 липня треба подати заяви на вступ до омріяного вишу.
Для цього треба обрати в електронному кабінеті:
- ступінь, який хочете здобути (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);
- основу вступу (освіту);
- спеціальність;
- конкурсну пропозицію;
- форму здобуття освіти;
- джерело фінансування.
Також треба зазначити пріоритетність заяв та додати мотиваційний лист.
Відстеження статусу
До 5 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування.
Після цього необхідно:
- підтвердити вибір місця навчання;
- виконати вимоги до зарахування;
- укласти договір на надання освітніх послуг.
Нагадаємо, абітурієнти можуть подавати у сукупності до 20 заяв до університетів, з них на бюджет – не більше 5. Більше про вступну компанію можна прочитати тут.
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