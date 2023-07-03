Як вступити до ЗВО на бакалавра онлайн: покрокова інструкція від МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
4352
3 липня 2023

У Міністерстві освіти та науки розповіли, як абітурієнтам можна подати документи на вступ до навчальних закладів онлайн.

Для того треба дотримуватися певного алгоритму дій.

Реєстрація особистого кабінету 

Особистий кабінет можна зареєструвати з 1 липня у будь-який зручний час, навіть після початку прийому заяв. На сайті треба зазначити:

Реклама:
  • логін (пошта, до якої маєте доступ);
  • пароль;
  • серію та номер документа про освіту
  • номер, РІN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ або тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН);
  • контактні номери.
 Фото: Goodluz/Depositphotos

Також необхідно завантажити фото. В МОН уточнюють, що це не мають бути селфі. 

За потреби можна додати інші документи про освіту.

Вступ за творчими конкурсами та співбесідами

З 3 до 10 липня обов’язково треба зареєструватися на випробування в електронному кабінеті

Для цього є спеціальний модуль: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".

Також варто перевірити дату, час та місце проведення вступних випробувань – співбесіди чи творчого конкурсу. Вони проводитимуться з 7 до 18 липня.

Уже з 19 липня у разі успішного складання іспитів можна буде подавати заяву на вступ. 

Реклама:

Творчі конкурси та співбесіди на контракту форму навчання проводитимуть до 31 липня

"Наголошуємо: заяви на вступні випробування НЕ є заявами на вступ. Це різні типи заяв.

Якщо ви вступаєте за співбесідою або творчим конкурсом, вам треба подати обидва типи заяв в електронному кабінеті", – додають в МОН.

Вступ за результатами ЗНО/НМТ

З 19 до 31 липня треба подати заяви на вступ до омріяного вишу.

Для цього треба обрати в електронному кабінеті:

  • ступінь, який хочете здобути (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);
  • основу вступу (освіту);
  • спеціальність;
  • конкурсну пропозицію;
  • форму здобуття освіти;
  • джерело фінансування.

Також треба зазначити пріоритетність заяв та додати мотиваційний лист.

Відстеження статусу 

До 5 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування. 

Після цього необхідно:

  • підтвердити вибір місця навчання;
  • виконати вимоги до зарахування;
  • укласти договір на надання освітніх послуг.

Нагадаємо, абітурієнти можуть подавати у сукупності до 20 заяв до університетів, з них на бюджет – не більше 5. Більше про вступну компанію можна прочитати тут.

Читайте також: В УЦОЯО заявили про "безпрецедентний рівень недоброчесності" на НМТ-2023


Реклама:


Реклама:
 9422
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4608
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3504
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат