Як вступити до ЗВО на бакалавра онлайн: покрокова інструкція від МОН

У Міністерстві освіти та науки розповіли, як абітурієнтам можна подати документи на вступ до навчальних закладів онлайн.

Для того треба дотримуватися певного алгоритму дій.

Реєстрація особистого кабінету

Особистий кабінет можна зареєструвати з 1 липня у будь-який зручний час, навіть після початку прийому заяв. На сайті треба зазначити:

логін (пошта, до якої маєте доступ);

пароль;

серію та номер документа про освіту

номер, РІN-код та рік отримання сертифіката ЗНО/НМТ або тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН);

контактні номери.

Також необхідно завантажити фото. В МОН уточнюють, що це не мають бути селфі.

За потреби можна додати інші документи про освіту.

Вступ за творчими конкурсами та співбесідами

З 3 до 10 липня обов’язково треба зареєструватися на випробування в електронному кабінеті.

Для цього є спеціальний модуль: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".

Також варто перевірити дату, час та місце проведення вступних випробувань – співбесіди чи творчого конкурсу. Вони проводитимуться з 7 до 18 липня.

Уже з 19 липня у разі успішного складання іспитів можна буде подавати заяву на вступ.

Творчі конкурси та співбесіди на контракту форму навчання проводитимуть до 31 липня.

"Наголошуємо: заяви на вступні випробування НЕ є заявами на вступ. Це різні типи заяв.

Якщо ви вступаєте за співбесідою або творчим конкурсом, вам треба подати обидва типи заяв в електронному кабінеті", – додають в МОН.

Вступ за результатами ЗНО/НМТ

З 19 до 31 липня треба подати заяви на вступ до омріяного вишу.

Для цього треба обрати в електронному кабінеті:

ступінь, який хочете здобути (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);

основу вступу (освіту);

спеціальність;

конкурсну пропозицію;

форму здобуття освіти;

джерело фінансування.

Також треба зазначити пріоритетність заяв та додати мотиваційний лист.

Відстеження статусу

До 5 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування.

Після цього необхідно:

підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги до зарахування;

укласти договір на надання освітніх послуг.

Нагадаємо, абітурієнти можуть подавати у сукупності до 20 заяв до університетів, з них на бюджет – не більше 5. Більше про вступну компанію можна прочитати тут.