В УЦОЯО заявили про "безпрецедентний рівень недоброчесності" на НМТ-2023

Під час проходження НМТ-2023 як в Україні, так і за кордоном вступники порушували правила доброчесності.

Вони надсилали завдання своїм друзям, репетиторам та у соцмережі, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Цей рік є безпрецедентним щодо проявів недоброчесності вступників. Ми бачили світлини у соціальних мережах і в листуванні. Це величезна проблема.

Реклама:

Результати робіт учасників, які проявляли недоброчесність, були і ще будуть анульовані", – заявила Вакуленко і додала, що"це прикро – починати своє життя з недоброчесності".

Директорка УЦОЯО зазначила, що для запобігання списувань й сторонньої допомоги залучили інструкторів, які майже на кожній зміні виявляли мобільні телефони в учасників НМТ.

Також провели аналіз баз даних щодо входів у систему з інших пристроїв.

"В наступні роки доведеться ще посилити цю складову і певними способами намагатися ще краще запобігти будь-яким списуванням", – сказала Вакуленко.

Основна сесія завершиться 23 червня. Додаткова сесія триватиме з 11 до 24 липня.

Нагадаємо, вступна компанія-2023 здійснюється дистанційно через електронні кабінети вступника.

Реклама: