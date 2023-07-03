Окупанти в Олешках дають 10 тисяч рублів та вакцину від гепатиту А лише власникам паспортів РФ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 липня 2023

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині росіяни видають 10 тисяч рублів лише власникам російських паспортів.

Також для отримання матеріальної допомоги жителям Олешок потрібно отримати щеплення проти гепатиту А.

Про це заявив Олешківський міський голова Євген Рищук у коментарі кореспонденту "Укрінформу".

"Окупанти проводять вакцинацію проти гепатиту А, черевного тифу та, здається, від правця. Сказали, що будуть робити три, але роблять лише одне – проти гепатиту А", – сказав Рищук.

Міський голова додав, що три щеплення роблять військовикам та окупаційним "поліцейським".

 Затоплені Олешки. Фото: ВВС

Нагадаємо, тимчасово окуповане місто Олешки на Херсонщині постраждало від затоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС

Після трагедії сотні жителів окупованих Олешок загинули через відмову росіян в евакуації. Також вода затопила унікальний будинок-музей Поліни Райко.

Також у Центрі національного спротиву повідомили, що внаслідок затоплення кладовищ, скотомогильника та біотермічної ями на ТОТ Херсонської області може виникнути епідемія.

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