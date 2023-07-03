Такий ритуал: мер містечка у Мексиці "одружився" з крокодилом. ФОТО

У Мексиці мер маленького містечка Сан-Педро-Уамелула "одружився" з крокодилом заради процвітання і врожаю.

Мер на ім’я Віктор Х’юго Соса долучився до ритуалу, який проводився у його місцевості протягом останніх 230 років, повідомляє Reuters та BBC.

"Весілля" пройшло під звуки традиційної музики і танців у маленькому рибальському селищі на тихоокеанському узбережжі.

На відео видно, як чоловік цілує алігатора у весільній "сукні" та фаті.

Щелепи 7-річної крокодилихи Алісії Адріани були зв’язані мотузкою.

Рептилія, яку назвали маленькою принцесою, втілює матір-землю, кажуть місцеві жителі.

Символічний "шлюб" з місцевим вождем покликаний поєднати людей з чимось божественним.

"Весілля" відбулося ще минулого року, але відео набуло поширення у соцмережах лише зараз.

Фото: RUSVEL RASGADO/AFP via Getty Images

Одруження з крокодилом – це давній ритуал у штаті Оахака, де поширені прадавні вірування.

Алігатора або каймана одягають у білу весільну сукню та інші барвисті речі, прикрашають квітами, просячи у природи щедрого врожаю і процвітання.

У Мексиці мер маленького містечка ритуально "одружився" з крокодилом

"Ми просимо у природи достатньо дощу, достатньо їжі, щоб у річці була риба", – сказав Віктор Соса, мер Сан-Педро-Уамелулі, у коментарі каналу WION.

Ритуальний шлюб, ймовірно, з’явився серед корінних громад Чонталь і Хуаве в штаті Оахака ще в доіспанські часи (до XVI століття).