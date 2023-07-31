Від початку повномасштабної війни народжуваність в Україні скоротилася на 28% – Опендатабот

В Україні від початку повномасштабної війни народжуваність скоротилася на 28%.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу Опендатабот.

За пів року 2023 в Україні народилося майже 97 тис.дітей, з них понад 47 тис. дівчаток та понад 49,6 тис. хлопчиків.

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Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. Тоді в Україні народилось понад 135 тис. дітей.

У 2023 році народилося понад 47 тис. дівчаток та понад 49,6 тис. хлопчиків

Цьогоріч, у середньому, на місяць народжується понад 16 тисяч дітей. До повномасштабного вторгнення в Україні народжувалося 21-23 тис. немовлят на місяць.

В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток: 51% проти 49%.

Загалом показники народжуваності в країні падають з 2013 року приблизно на 7% на рік.

"Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний із війною – у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік", – кажуть у сервісі моніторингу.

Нагадаємо, Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт, який дозволяє вагітним жінкам, які працюють, за бажанням йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів.

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