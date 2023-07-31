Гуляла з собакою, коли почула вибухи: розповідь мешканки будинку у Дніпрі, куди РФ поцілила ракетою

Увечері 28 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра. Росіяни поцілили у будівлю СБУ та багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждало 9 людей.

У одному з будинків житлового комплексу "Женева", куди влучила ракета, є значні пошкодження. Мешканка поділилася з "Українською правдою. Життя" спогадами про ту ніч, думками про втрачене житло та планами на майбутнє.

Одна з постраждалих квартир належить Ользі Малієнко. Зараз вона є аспіранткою у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара, на факультеті прикладної математики. Готується до захисту дисертації у 2024-му році.

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Наразі її чоловік – військовий, хоча раніше був приватним підприємцем. Воює майже від початку повномасштабного вторгнення – 24-лютого пішов із друзями у "військкомат" (ТЦК СП). Уже за кілька днів почав виконувати бойові завдання.

Ольга Малієнко. Фото: Суспільне

До повномасштабного вторгнення, у грудні 2022 року, вони разом з Ольгою наважились на придбання нового житла.

"Квартира 81,5м2 коштувала для нас дійсно багато. Частина грошей у мене була після продажу будинку моєї мами як спадок, чоловік продав своє авто, а частину зайняли у друзів. Тобто, для нас це була велика мрія, до якої ми йшли довго", – каже вона.

Квартира Ольги Малієнко до влучання ракети

У березні 2023 року вирішили робити ремонт. Для цього Ольга власноруч намалювала проєкт і контролювала процес.

28 липня було для неї звичайним днем. У квартирі закінчили розведення електрики, тому Ользі надвечір треба було розраховуватися за цю роботу та перевірити її виконання.

"Ввечері я взяла собаку на прогулянку і ми пішли у бік "Женеви". Пролунав перший вибух. Ми якраз знаходились біля місця прильоту 2022 року – на ринку "Троїцький". Впали на землю, пролунав другий вибух, і ми побігли в укриття", – каже Ольга.

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Поки вона перебувала в укритті, у чат мешканців прийшло повідомлення про потрапляння у будинок. Після закінчення тривоги зі своїм улюбленцем Ольга пішла у бік комплексу, де побачила масштаб руйнувань.

"Нікого не пускали всередину, тому до самого ранку я мала надію, що пошкодило тільки вікна.. Вранці ми вже змогли побачити, що залишилось.. 12 поверх став єдиним простором.. У квартирах не стало стін" – розповідає жінка.

За її словами, під час вибуху у секції знаходились люди. Вони були на нижніх поверхах і писали у чаті, що змогли покинути секцію сходами.

"На щастя, ніхто серйозно не постраждав і немає загиблих", – підкреслює вона.

У її секції жили люди.Її здали в експлуатацію минулого року, а газ підвели цього літа

Ольга говорить, що у її секції жили люди.Її здали в експлуатацію минулого року, а газ підвели цього літа.

"Ми планували, що зможемо заїхати до нового року", – у розпачі каже мешканка будинку.

Наразі ОСББ, мешканці та забудовник почали прибирати двір та секції. Підрядники заміряють вікна та двері, які потребують ремонту. Забудовник також взяв на себе першочергову оцінку пошкоджень та складання технічного плану відновлення.

"Як і чиїми силами ми зможемо відновити будинок – поки невідомо, але сподіваємось, що це реально", – резюмує жінка.

Квартира Ольги зараз

29 липня рятувальники завершили пошукові рятувально-пошукові роботи. Окрім адмінбудівлі та багатоповерхівки, пошкодило 4 житлових будинки навколо. Також зачепило 3 адміністративні споруди та 7 автівок.

Фото: Суспільне.