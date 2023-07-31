Українська студентка здобула дві золоті медалі на Універсіаді у Китаї

Українська гімнастка Христина Погранична здобула дві золоті медалі з художньої гімнастики у вправах із обручем зі стрічкою на Універсіаді у місті Ченду у Китаї. У змаганнях з художньої гімнастики на Універсіаді українська студентська збірна має 5 нагород: 2 золоті, 2 срібні (в індивідуальному та командному багатоборстві) і одну бронзову.

Про це повідомили в Українській федерації учнівського спорту.

Христина Погранична також посіла 4-те місце у вправах з мʼячем і 6-те – у вправах з булавами.

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"Я виступила максимально в задоволення Мені здається, всі це відчували – глядачі, уболівальники, усі, хто мене підтримує, ціла Україна. Я виступала для вас і дуже рада, що в мене вийшло вибороти два золота для України", – каже Христина Погранична.

Українська гімнастка Христина Погранична здобула дві золоті медалі

Христина представляє у студентській збірній Україні одразу два виші, в яких вона вчиться паралельно: Львівський національний медуніверситет імені Данила Галицького і Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.

Христина каже, що їй непросто поєднувати навчання у двох вишах та спорт, однак викладачі йдуть їй назустріч.

Христина представляє у студентській збірній Україні одразу два виші

"Я стараюся усе поєднувати, адже це моє майбутнє після гімнастики, це дуже важливо. У мене половина сімʼї медики, і мене медицина цікавила з самого дитинства. Це цікава професія, тому я обрала саме медичний як другий університет. А перший, звичайно, це інфіз, бо зараз усе моє життя - навколо спорту", – говорить дівчина.

Христина каже, що їй непросто поєднувати навчання у двох вишах та спорт

Ще одну медаль для України на Універсіаді вибороли спортсменки у групових вправах з п’ятьома обручами. Третє місце у фіналі посіла команда у складі Діани Довганюк, Марти Борис, Анастасії Пташник, Ніколь Красюк і Дарії Іваник.

28 липня 2023 року розпочалися 31-і Всесвітні університетські ігри FISU. Китай проводить свій перший міжнародний мультиспортивний захід після пандемії COVID-19.

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Всього в Іграх у Ченду взяли участь 6,5 тис. спортсменів зі 113 країн і регіонів.

Всесвітні університетські ігри FISU включали 18 видів спорту та 269 змагань.

29 липня було розіграно 17 золотих медалей, з них п’ять з дзюдо, чотири зі стрільби, дві з тхеквондо та шість з ушу.

На першому місці за підсумками змагань Китай, друге поділили Індія та Японія. Україна посіла 9 місце.