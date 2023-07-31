"Дуже добра, світла дівчинка": що відомо про загиблих у Кривому Розі Дашу та її маму

У Кривому Розі унаслідок влучання російської ракети у житловий будинок 31 липня загинула мама з донькою – Наталія і 10-річна Даша.

Загальна кількість жертв ворожої атаки у місті становить 6 людей, 75 людей поранено.

Сусідка загиблої родини Тетяна розповіла "Українській правді. Життя" про Дашу, яка була подругою її доньки Меланії.

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"Моя донька Меланія і Даша були найкращими подругами. Ми жили в одному будинку, дівчатка ходили в одну школу. Даша – у 4 клас, а Меланія – у 6-й", – каже Тетяна.

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За словами жінки, до війни дівчатка разом ходили до школи і додому, ходили у танцювальну студію, а потім записалися на повітряну гімнастику. Подруги також любили разом малювати і гратися, ходили одна до одної у гості.

"Даша дуже добра, світла дівчинка. Завжди була весела і життєрадісна. Дуже гарно вихована. Я просто не вірю, що так все сталося", – говорить жінка.

Про загибель Даші і Наталії Тетяна дізналася від знайомих. Після влучання у будинок жінка намагалася додзвонитися друзям, але марно.

Після звістки про загибель подруги Меланія не могла заспокоїтися.

Тетяна також розповіла, що мама Даші Наталка працювала бухгалтеркою і багато часу присвячувала вихованню доньки.

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Нагадаємо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад, четверо мешканців загинули, серед них дитина. Під завалами шукають людей.