Закривавлена 8-місячна дівчинка в Краматорську: матір розповіла деталі трагедії. ВІДЕО

29 червня Росія здійснила ракетний обстріл Краматорська Донецької області і поцілила у піцерію в центрі міста.

Загинуло 12 цивільних, 65 людей травмовано. Одна з потерпілих – 8-місячна Мія з мамою. Відео з закривавленою дівчинкою облетіло соцмережі.

"УП. Життя" поспілкувалося з мамою дитини Яриною Носач. Вона поділилась спогадами про той трагічний день та розповіла про самопочуття донечки.

"Ми з чоловіком та Мією зайшли в піцерію, буквально на кілька хвилин, щоб взяти їжу з собою. Я тримала її на руках, якраз хотіла годувати. Приліт стався дуже неочікувано, чоловік прикрив нас з донечкою собою", – пригадує постраждала.

Вона додає, що для порятунку довелося вилазили через завали на руках з донечкою. Її чоловік в той момент збирав речі та документи.

"Потім до нас підійшов незнайомець, забрав у мене з рук дитину та допоміг винести її на вулицю. Я перелазила через якесь скло. Коли вдалося звідти вибратися, зустріли сусіда-волонтера, який відвіз нас до лікарні", – каже Ярина Носач.

Жінка пригадує, що там Мію відразу забрали до реанімації. Мама дівчинки також отримала травму голови, і її направили в травматологію, щоб накласти шви.

Мама Ярина Носач з донечкою Мією. Фото: Ярина Носач

"Після цього я пішла до донечки і сиділа під дверима, поки їй надавали необхідну медичну допомогу. В Мії діагностували перелом скроневої кістки, а також множинні колоті рани голови", – пригадує потерпіла жінка.

Медики скерували Мію на лікування до Києва. Там після додаткових обстежень дівчинку прооперували.

Зараз Мія та матір дівчинки почуваються краще. Медики обіцяють виписати їх найближчим часом та направити на реабілітацію до невролога та психолога.

Ярина Носач дякує усім, хто долучився до збору коштів на операцію Мії, оскільки за кілька днів вдалося зібрати всю необхідну суму.

Мія після операції. Фото: Ярина Носач

"Гроші збирали усім світом. У мене сльози на очах скільки людей відгукнулись на наше прохання", – каже вона.

Нагадаємо, 16 червня внаслідок падіння уламків ракети РФ на приватний будинок в Київській області, 12-річний хлопчик, який там перебував, вижив та залишився неушкодженим.