На Одещині знайшли двох хлопців, які заблукали в катакомбах

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 липня 2023

В Одеській області розшукали двох хлопців 13-ти та 15-ти років, які напередодні ввечері заблукали в катакомбах. 

Дітей знайшли цілими та неушкодженими, повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

3 липня близько 23.00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Одеському районі у катакомбах загубились двоє хлопців.

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Протягом ночі правоохоронці, кінологи, рятувальники, активісти й небайдужі люді шукали зниклих дітей. 

Фото: ДСНС

Підлітків виявили о пів на сьому годину ранку 4 липня. Дітей знайшли на відстані 300 метрів від входу.

У коментарі "УП. Життя" речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко розповіла, що обидва хлопці з села Нерубайське. 

"Вони десь знайшли вхід в катакомби, який був абсолютно відкритим. Нікого не попередивши вони пішли туди гуляти й заблукали. На момент, коли їх знайшли, з ними було усе в порядку", – додала речниця. 

Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині знайшли 2-річну дівчинку, яку шукали понад три доби. 

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