На Харківщині знайшли 2-річну дівчинку, яку шукали понад три доби. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
60351
27 травня 2023

На Харківщині знайшли 2-річну Віолетту, яку протягом трьох діб розшукували більше тисячі людей. 

Дівчинку знайшли в лісі, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ. 

Зазначається, що дитина жива, але втомлена, спрагла й голодна. 

Реклама:

"Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася", – повідомляють правоохоронці. 

Фото: МВС

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що дитина три ночі провела в лісі. 

"Прочісували кожен метр густої лісосмуги. І в результаті знайшли дівчинку в густому лісі, в кущах, в шести кілометрах від дому", зазначив правоохоронець.  

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, дитину вже оглянули лікарі.  

"Дівчинку вже оглянули медики, стан задовільний, подальше обстеження проведуть у медичній установі",написав він у Facebook. 

За інформацією МВС, до пошуків дівчинки долучилося більше тисячі людей. 

Реклама:
Фото: МВС

Дитину шукали в селі Скрипаї, де вона проживає, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми.

Нагадаємо, ввечері 23 травня дівчинка гралась зі своїм братом-близнюком на подвір'ї. Близько 19 години хлопчик прибіг до хати, але дівчинки з ним не було.

Раніше ми розповідали, що в Колумбії в джунглях знайшли троє дітей та немовля, які вціліли після авіакатастрофи.

Читайте також: На Рівненщині у чагарниках знайшли "викраденого" хлопчика із зав'язаними руками


Реклама:


Реклама:
 8632
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4435
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3471
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат