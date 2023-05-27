На Харківщині знайшли 2-річну дівчинку, яку шукали понад три доби. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 травня 2023

На Харківщині знайшли 2-річну Віолетту, яку протягом трьох діб розшукували більше тисячі людей. 

Дівчинку знайшли в лісі, повідомляють в Міністерстві внутрішніх справ. 

Зазначається, що дитина жива, але втомлена, спрагла й голодна. 

"Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася", – повідомляють правоохоронці. 

Фото: МВС

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що дитина три ночі провела в лісі. 

"Прочісували кожен метр густої лісосмуги. І в результаті знайшли дівчинку в густому лісі, в кущах, в шести кілометрах від дому", зазначив правоохоронець.  

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, дитину вже оглянули лікарі.  

"Дівчинку вже оглянули медики, стан задовільний, подальше обстеження проведуть у медичній установі",написав він у Facebook. 

За інформацією МВС, до пошуків дівчинки долучилося більше тисячі людей. 

Фото: МВС

Дитину шукали в селі Скрипаї, де вона проживає, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми.

Нагадаємо, ввечері 23 травня дівчинка гралась зі своїм братом-близнюком на подвір'ї. Близько 19 години хлопчик прибіг до хати, але дівчинки з ним не було.

Раніше ми розповідали, що в Колумбії в джунглях знайшли троє дітей та немовля, які вціліли після авіакатастрофи.

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