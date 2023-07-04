Спав біля церкви: у США знайшовся хлопець, який зник 8 років тому

Юнака з Техасу, який зник безвісти підлітком 8 років тому, знайшли сплячим біля церкви.

Про це повідомляє CNN.

Рудольф (Руді) Фаріас IV вважався зниклим безвісти з 6 березня 2015 року. Оголошення про його зникнення було опубліковане Техаським центром для зниклих безвісти.

Рудольфа знайшов невідомий, який зателефонував у 911. Незрозуміло, де перебував Фаріас протягом багатьох років. Наразі хлопця повернули у родину.

Рудольф (Руді) Фаріас IV. Фото: Texas Center for the Missing

"Він отримує необхідний догляд, щоб подолати свою травму", – сказала його мати, Дженні Сантана.

Фаріас не говорить і не може спілкуватися зі своєю родиною.

Поліція повідомила, що коли хлопця знайшли, при ньому був предмет, який допоміг встановити його особу.

8 років назад Фаріас, якому тоді було 17 років, зник під час прогулянки із двома собаками.

Як повідомляє The Associated Press, пізніше собак знайшли. Поліція Х'юстона разом із волонтерами шукали Фаріаса, але не знайшли жодних ознак його присутності.

Фаріас страждав від депресії та тривоги, і він міг бути дезорієнтованим, оскільки не приймав ліки.

Хлопець також хворів на астму і ходив, злегка кульгаючи через травмовану праву ногу.

У 2018 році поліція отримала повідомлення про те, що Фаріаса бачили біля будинку родича, однак хлопця там не знайшли.

Приватний детектив Мартін Рентерія, якого наймала мати зниклого хлопця, казав, що Руді міг втекти і не хотів, щоб його знайшли.

Нагадаємо, на Одещині розшукали двох хлопців 13-и та 15-и років, які напередодні ввечері заблукали в катакомбах.