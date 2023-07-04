В Україну повернули маму з малолітнім сином, яких депортували в Росію – омбудсмен

В Україну вдалося повернути маму з малолітнім сином, які були депортовані в Росію.

Під час спроби перетнути російсько-український кордон родину кілька разів не пропускала російська сторона, повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

У травні цього року до офісу Уповноваженого звернулася родина, яку незаконно депортували до Росії, з проханням допомогти їм повернутися в Україну.

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За словами омбудсмена, до початку повномасштабної війни сім’я проживала на Харківщині в селі Липці. У перший день повномасштабного вторгнення туди зайшли війська РФ.

Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

16 березня 2022 року окупаційна влада в примусовому порядку вивезла сім’ю до Воронезької області, зазначають в Офісі омбудсмена.

Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс омбудсмена зв’язався з державною міграційною службою України.

Супроводом матері та дитини на території Росії здійснювала організація, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.

"Водночас маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона. Жодних пояснень не надавали", – зауважив Дмитро Лубінець.

Український кордон з боку Росії родина перетнула 18 червня.

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Нині вони перебувають у Харкові.

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