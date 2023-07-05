Додаткова сесія НМТ: учасникам надіслали запрошення на тестування

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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5 липня 2023

5 липня в учасників, які зареєструвалися на додаткові сесії Національного мультипредметного тесту, з’явилась можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення та іспит.

Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У запрошеннях зазначено дату, час (за Києвом) і місце проведення НМТ, зазначили освітяни.

"Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США", – додають в УЦОЯО.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Вони також просять звернути увагу, що допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за пів години і закінчиться за 10 хв до початку самого тестування. Тому всім учасникам рекомендують прокласти свій маршрут доїзду заздалегідь.

"Учасники, які проходитимуть НМТ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за Києвом. Для зручності ми склали таблицю з даними щодо різниці в часі", – нагадали в УЦОЯО.

Для учасників, які складатимуть НМТ у США, тестування розпочнеться о 18:00 за Києвом, тобто об 11 год у місті Детройт та о 10 год в Х’юстоні.

"ВАЖЛИВО! Для допуску до ТЕЦ потрібно пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал  документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог в додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія", – закликають організатори тестування. 

Вони рекомендують по можливості запрошення роздрукувати.

Нагадаємо, під час НМТ-2023 як в Україні, так і за кордоном учасники порушували правила доброчесності.

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