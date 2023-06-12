Результати абітурієнтів, які порушують правила складання НМТ, будуть анулювати – УЦОЯО

Результати Національного мультипредметного тесту тих абітурієнтів, які користуються під час його виконання недоброчесними схемами, будуть анульовані.

Використати результати для вступу у порушників не буде змоги, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У відомстві зазначили, що 12 червня під час першої зміни НМТ у мережі з’явилося відео про те, як стороння людина виконує вдома завдання за абітурієнта, який у той час перебуває у тимчасовому екзаменаційному центрі.

Таку ситуацію в УЦОЯО назвали неприпустимою.

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"Усі ІР-адреси, з яких здійснювалися входи в систему, зафіксовані, тож упродовж певного часу ми знайдемо того, хто намагався "обдурити систему", – кажуть у центрі.

В УЦОЯО також зазначили, що працюють над технічним обмеженням доступу до платформи сторонніх.

"Перевірку входу в систему було передбачено, однак під час першої зміни 12 червня через технічні збої вона не працювала належним чином. Станом на зараз виправляємо ситуацію", – йдеться у повідомлення центру.

УЦОЯО також закликало інструкторів у тимчасових екзаменаційних центрах бути пильнішими.

"Оскільки одночасно над виконанням того самого тесту не можуть працювати дві особи з різних місць, у тимчасовому центрі неодмінно буде учасник, який не працює у тестувальнику, якщо замість нього хтось намагається виконувати цей тест з іншого місця. Тож спостерігайте за учасниками та за їхніми екранами для запобігання зловживанням", – пояснюють у центрі.

Нагадаємо, з 5 червня 2023 року розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту. Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли про те, що деяких учасників усунули з екзаменаційних центрів через спроби використання телефонів на тестуванні.