"Просто правильно читайте слово ЗАЕС": як українці реагують на загрозу теракту

Українці прокинулись вранці 5 липня в очікуванні новин про підрив ЗАЕС.

Його не сталось, тому соцмережі вибухнули мемами.

"УП.Життя" зібрала найбільш влучні жарти про ситуацію, переживання громадян та плани на майбутнє.

Активіст Андрій Кулібаба пожартував про апгрейт у пса Патрона до нової клички – пес Протон.

Блогер Володимир Попов пожартував, що попри нагнітання ситуації 4 липня, ранком наступного дня всі експерти поводяться так, ніби нічого і не мало статись.

Ілюстратор Олександр Грехов пожартував, що українцям аварія на ЗАЕС не стане перепоною для походу в супермаркет.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначає, що читати ЗАЕС (як викривлення від "заєць") дійсно допомагає в цій ситуації.

Українці після прогнозів Арестовича віджартовуються, що радіація спаде за 2-3 тижні максимум.

Автор: Володимир Попов

Гумористична сторінка "Кіт і баба" закликає перевірити лічильники. А саме – з радіаційного фону.

Блогер Robert Zeltinsh в Twitter описав смішний діалог на заправці сина з батьком, який може стати реальністю.

Журналіст Роман Кравець жартома запитав чи пускатимуть на Щекавицю у разі ядерної катастрофи в комендантську годину.

Користувач Олексій пожартував про те, що сидіти вдома кілька днів чоловікам не буде складно, адже ухилянти, які сидять вдома, вже до того звикли.

Блогерка Вікторія створила відео, як ймовірно реагуватимуть області.

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Однак наразі ситуація на ЗАЕС стабільна: рівень води у ставку-охолоджувачі сталий, а станція працює в штатному режимі. Нагадаємо, ввечері 4 липня у Генштабі повідомили, що росіяни розмістили на крівлі 2 енергоблоків схожі на вибухівку предмети.