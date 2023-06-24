"Пріґожин Пригожин чи не пріґожин?" Як реагують українці на події в Росії

В Росії відбуваються багатонадійні для українців події – Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин пішов проти президента Путіна.
Спершу він заявив, що регулярна армія Росії вдарила по тилових таборах найманців. Це сталось в ніч 24 червня, коли росіяни пускали ракети на українські міста.
Згодом він повідомив, що вже увійшов в Ростов, а ближче до ранку взяв під контроль усі військові об'єкти міста. Його мета – Кремль та особисті "розборки" з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
"УП.Життя" зібрала найсмішніші реакції у соцмережах.
Дизайнер Богдан Процишин створив дві ілюстрації. Перша стосується президента-втікача Віктора Януковича, який "не хоче уезжать".
А друга – про рекламні плакати, які мали б сьогодні розмістити біля Кремля.
Ілюстратор Нікіта Тітов показав, як виглядає процес самознищення Кремля.
Колишній український дипломат Володимир Омелян нагадав, що розвал СРСР, розстріл російського парламенту та падіння царя в 1917 – теж були раптовими.
"Не важливо чим закінчиться історія з Прігожіним, навіть якщо це внутрішньоросійське ІПСО – по сакральності Кремля як інституту завдано величезного удару.
Людина, яка ставила себе поруч із Сталіним і Петром І, спершу виявилася неспроможною на жодний ратний подвиг, а тепер бігає за власним кухарем", – зазначив він.
В акаунті Святої Джавеліни теж відреагували на зміни, які відбуваються в російському війську:
2021: The russian army is 2nd in the world!— Saint Javelin (@saintjavelin) June 23, 2023
2022: The russian army is 2nd in Ukraine!
2023: The russian army is 2nd in russia!
June 24, 2023
Стендап-комік Антон Тимошенко не зміг оминути своєю увагою події в Росії.
Є й рішення щодо взаємодії очільника ГУР Буданова та Євгена Пригожина.
|Автор невідомий
Також є версія, що Пригожина та ПВК "Вагнер" купили українці:
|Автор невідомий
Користувачі також просять учасників ПВК "Вагнер" підписати петицію за відставку міністра культури Ткаченка:
Письменник Маркіян Прохасько ставить собі складні питання, майже шекспірівські:
У військових теж є бачення цієї ситуації:
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