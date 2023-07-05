Телескоп Вебба показав результат зіткнення двох стародавніх галактик-титанів. ФОТО

Космічний телескоп Джеймса Вебба сфотографував уламки давнього космічного зіткнення двох галактик-титанів.

Воно могло відбутися 500 млн років тому, повідомляє Space.com.

На фото з телескопа зображена спокійна, на перший погляд, оранжево-червона галактика. Та за цією космічною спіраллю газу, пилу і зірок приховане ціле "бурхливе минуле". Там помітно уламки масивного зіткнення двох попередніх галактик. Науковці припускають, що воно могло відбутися близько 500 млн років тому.

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На фото телескопа Вебба – галактика під назвою NGC 3256. Вона знаходиться на відстані близько 120 млн світлових років від Землі. Входить до гігантського скупчення галактик Гідра-Центавр.

Галактика NGC 3256. Фото: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Armus, A. Evans

Фото, яке зробив телескоп Вебба, свідчить про "хаотичне минуле" NGC 3256. На світлині помітно довгі "вусики" пилу і зірок, що сяють та виходять назовні від основної частини та найяскравіших ділянок галактики.

Вчені припускають, що вивчення цих космічних зіткнень може багато чого навчити астрономів. Зокрема, як галактики, подібні до NGC 3256, збільшуються шляхом злиття з іншими. Це призводить до зростання чорних дір.

Нагадаємо, науковці з NASA показали фото Марса в ультрафіолетовому світлі, що свідчать про зміни пір року на цій планеті.

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