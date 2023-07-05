Підрясник з чипсами та церковна шапка: що українці забували в поїздах у 2023 році

За перше півріччя 2023 року у вагонах "Укрзалізниці" найчастіше забували гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки та документи.

Найнетиповішими знахідками були церковні атрибути зі снеками, повідомляють в компанії.

Зокрема, хтось забув у потязі підрясник з пачкою чипсів зі смаком сметани і зелені та церковну шапку.

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"Що ми тільки не шукали у вагонах за цей час!", – повідомляють у компанії.

Фото: Укрзалізниця

Інші нетипові знахідки, які забували пасажири "УЗ":

номерні знаки для автомобіля;

дитячий горщик;

медичний корсет;

кінна амуніція;

капи для зубів.

"Звісно, найчастіше наші пасажири забувають у поїздах менш екзотичні речі", – додають в "УЗ".

Це гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси різних кольорів та розмірів, ключі.

Перед завершенням поїздки та виходом з потяга в компанії радять перевірити та перерахувати свої обручки, горщики та капи. Словом, все, що можна випадково залишити у вагоні.

"А якщо вже так сталося, що ви загубили в нашому поїзді дуже важливу для вас річ – не хвилюйтесь, опишіть її за формою ось тут", – зазначили в "Укрзалізниці".

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Також можна звернутися до контакт-центру компанії за номером 0 800 503 111. Або ж залишити повідомлення через форму зворотного звʼязку в різних застосунках:

Facebook чи Apple Messages;

Telegram;

Viber.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від початку 2023 року до контактного центру "Укрзалізниці" з проханнями повернути загублене звернулися 1370 разів.