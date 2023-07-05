Підрясник з чипсами та церковна шапка: що українці забували в поїздах у 2023 році

За перше півріччя 2023 року у вагонах "Укрзалізниці" найчастіше забували гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки та документи.
Найнетиповішими знахідками були церковні атрибути зі снеками, повідомляють в компанії.
Зокрема, хтось забув у потязі підрясник з пачкою чипсів зі смаком сметани і зелені та церковну шапку.
"Що ми тільки не шукали у вагонах за цей час!", – повідомляють у компанії.
|Фото: Укрзалізниця
Інші нетипові знахідки, які забували пасажири "УЗ":
- номерні знаки для автомобіля;
- дитячий горщик;
- медичний корсет;
- кінна амуніція;
- капи для зубів.
"Звісно, найчастіше наші пасажири забувають у поїздах менш екзотичні речі", – додають в "УЗ".
Це гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси різних кольорів та розмірів, ключі.
Перед завершенням поїздки та виходом з потяга в компанії радять перевірити та перерахувати свої обручки, горщики та капи. Словом, все, що можна випадково залишити у вагоні.
"А якщо вже так сталося, що ви загубили в нашому поїзді дуже важливу для вас річ – не хвилюйтесь, опишіть її за формою ось тут", – зазначили в "Укрзалізниці".
Також можна звернутися до контакт-центру компанії за номером 0 800 503 111. Або ж залишити повідомлення через форму зворотного звʼязку в різних застосунках:
- Facebook чи Apple Messages;
- Telegram;
- Viber.
Нагадаємо, раніше ми писали, що від початку 2023 року до контактного центру "Укрзалізниці" з проханнями повернути загублене звернулися 1370 разів.
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