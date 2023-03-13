Номерні знаки, рулон лінолеуму: що українці забувають в поїздах

Від початку року до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі звернулися 1370 разів.

Про це повідомляють в компанії "УЗ".

З їхніх слів, 63% речей, які забули у поїздах під час мандрівки, було повернуто власникам.

"Найчастіше наші пасажири забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі", – повідомляють в "Укрзалізниці.

Фото: gabczi /Depositphotos

Перед виходом з вагона працівники радять зайвий раз перевірити наявність цих речей у кишенях і валізах.

Найнетиповіші знахідки:

номерні знаки для автомобіля;

церковна шапка;

дитячий горщик;

тепловізор;

рулон лінолеуму;

медичний корсет;

кінна амуніція;

капи для зубів;

апарат для вирощування насіння;

шахова дошка.

"Від початку року вже були випадки, коли пасажири випадково обмінювалися валізами. Також залишали в туалеті золоті обручки з дорогоцінним камінням. Знаходили ліцензію на продаж алкоголю. Також різні суми грошей, заховані в постіль. Був великий тубус з плакатом", – розповіла "УП. Життя" виконуюча обов’язки керівниці контактного центру "Укрзалізниці" Анна Пилипенко.

Вона додає, що дуже часто знаходили лижне спорядження: окуляри, палиці, шоломи. Ще білизну, ляльки ручної роботи. Був випадок, коли пасажири залишили дитячий візок, а дитину просто понесли на руках.

Якщо ви загубили в поїзді щось важливе, для повернення речей потрібно заповнити електронну форму, попередньо описавши цю річ.

Також можна звернутися до контакт-центру Укрзалізниці (0 800 503 111) або залишити повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця евакуювала потягами понад 102 тисячі тварин.