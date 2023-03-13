Номерні знаки, рулон лінолеуму: що українці забувають в поїздах

Від початку року до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі звернулися 1370 разів.
Про це повідомляють в компанії "УЗ".
З їхніх слів, 63% речей, які забули у поїздах під час мандрівки, було повернуто власникам.
"Найчастіше наші пасажири забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі", – повідомляють в "Укрзалізниці.
|Фото: gabczi/Depositphotos
Перед виходом з вагона працівники радять зайвий раз перевірити наявність цих речей у кишенях і валізах.
Найнетиповіші знахідки:
- номерні знаки для автомобіля;
- церковна шапка;
- дитячий горщик;
- тепловізор;
- рулон лінолеуму;
- медичний корсет;
- кінна амуніція;
- капи для зубів;
- апарат для вирощування насіння;
- шахова дошка.
"Від початку року вже були випадки, коли пасажири випадково обмінювалися валізами. Також залишали в туалеті золоті обручки з дорогоцінним камінням. Знаходили ліцензію на продаж алкоголю. Також різні суми грошей, заховані в постіль. Був великий тубус з плакатом", – розповіла "УП. Життя" виконуюча обов’язки керівниці контактного центру "Укрзалізниці" Анна Пилипенко.
Вона додає, що дуже часто знаходили лижне спорядження: окуляри, палиці, шоломи. Ще білизну, ляльки ручної роботи. Був випадок, коли пасажири залишили дитячий візок, а дитину просто понесли на руках.
Якщо ви загубили в поїзді щось важливе, для повернення речей потрібно заповнити електронну форму, попередньо описавши цю річ.
Також можна звернутися до контакт-центру Укрзалізниці (0 800 503 111) або залишити повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця евакуювала потягами понад 102 тисячі тварин.
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