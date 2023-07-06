У Львові від російської ракети загинули мама та сестра журналіста місцевого видання

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову: наразі щонайменше 4 людини загинули, 37 – дістали поранення.

Внаслідок обстрілу житлового будинку загинули 60-річна Мирослава Садова та 32-річна Анастасія Сенів мама й сестра журналіста львівського видання Varta 1 Володимира Садового.

Трагічну звістку повідомив голова громадського руху "Варта" Ігор Зінкевич.

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"Сьогодні вночі м*ск*льські нелюди забрали життя людини, яка працювала пліч-о-пліч у нашому медіаресурсі varta1.com.ua.

Не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослави Садової. Вони сім’я нашого вартового Володимира Садового – рідна сестра та мама! Ворожа ракета влучила просто у будинок, в якому мешкали загиблі", – написав Зінкевич.

 У Львові внаслідок обстрілу житлового будинку загинули Мирослава Садова та Анастасія Сенів

Координатор "Варти" також попросив допомогти сім’ї Володимира.

"Друзі, я хочу попросити вас допомогти сім’ї Володі, який втратив найрідніших. Вони втратили житло, втратили все, що мали. Публікую свою картку і особисто передам всі кошти сім’ї загиблих!" – написав Зінкевич.

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Російська ракета влучила у дім, де жила сім'я львівського журналіста

Усі охочі можуть допомогти за такими реквізитами.

 Ігор Зінкевич просить фінансово допомогти сім'ї загиблих

Нагадаємо, 6 липня російські окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури та багатоповерхівку у Львові, забравши життя щонайменше 4 людей.

Рятувальники продовжують розбирати завали. За останніми даними, 37 людей поранені. 

У місті оголошено дводенну жалобу.

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