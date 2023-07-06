Міноборони презентувало оновлену літню польову форму для жінок-військових. ФОТО

У Міністерстві оборони України презентували оновлену літню польову форму для жінок-військовослужбовців.

Зокрема, розробники додали куліску на кітелі, еластичну стрічку під колінами, завищену талію, тунельний пояс для вагітних, а також створили жіночу білизну, повідомляє Міноборони.

"В оборонному відомстві під головуванням заступника Міністра оборони України Дениса Шарапова відбулася нарада з питань розробки костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок (КЛП тип 2) та жіночої білизни (труси та топ).

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Було представлено модель костюма літнього польового для військовослужбовців-жінок, яка отримала найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених військових (дослідних) випробувань в одній із військових частин ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

У МОУ кажуть, що отримали пропозиції та зауваження від військовослужбовиць та зробили форму більш підлаштованою під жіночу будову тіла.

Зокрема, розробники врахували будову плечей, грудної клітини, талії та стегон.

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Розробники вкоротили кітель, додали розрізи та куліску, а також внесли інші суттєві зміни

"Куліска на кітелі, за рахунок якої жінка може відрегулювати зайвий об’єм тканини на спині. Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань.

Еластична стрічка під колінами, яка дає можливість зменшити ширину штанини. Завищена лінія талії в штанах з "тунельним" поясом, який передбачений у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках.

Всі ці зміни було враховано та закладено у нові лекала костюма літнього польового для жінок-військовослужбовців", – кажуть у МОУ.

Нову форму тестували військовослужбовиці ЗСУ

Також для військовослужбовиць розробили універсальну білизну з високою посадкою.

У складі бавовна та еластан, тому вона добре тягнеться й тримає форму, кажуть військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

Нову форму закуплять після затвердження нормативно-технічної документації

Нові зразки форми закуплять після затвердження нормативно-технічної документації та зразків-еталонів.

"Пророблена дуже важлива робота. Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня", – сказав заступник міністра оборони Денис Шарапов.

Наразі у ЗСУ служать близько 42 тисяч жінок

Участь у заході взяли представники Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, громадської організації "Смілива Україна", громадської ініціативи "Forma Two" і вітчизняних виробників – ТОВ "МІК", ПП "АЛЛЕН БІЗНЕС" та ПАТ "Трикотажна фабрика "РОЗА".