На Київщині затримали групу підлітків, яких підозрюють у знущаннях і зґвалтуванні 11-річної дівчинки

ОНОВЛЕНО 23.05.2023

На Київщині поліція затримала п’ятьох осіб, яких підозрюють у знущаннях та сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.

Четверо з них є неповнолітніми, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

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Усім затриманим за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомили про підозру за фактом вчинення дій сексуального характеру (ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідство встановило, що злочин стався, коли дівчинка прийшла в гості до двох своїх подруг 15 і 17 років. Також у помешканні знаходились 16-річний хлопець, 15-річна дівчина та чоловік 22 років.

Один із підозрюваних у злочині. Фото: поліція Київщини

За попередніми даними, підозрювані перебували у стані алкогольного сп'яніння. Вони почали цькувати та застосовувати фізичну силу до потерпілої.

Як розповіла "УП.Життя" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова, під впливом алкоголю зловмисники роздягли та почали застосовувати силу до дівчинки, після чого поклали її на ліжко. Поки троє старших дівчат тримали руки та ноги потерпілої, 16-річний хлопець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.

При цьому злочин знімав на мобільний телефон 22-річний чоловік.

Другий підозрюваний у справі. Фото: поліція Київщини

Після знущань зловмисники заборонили дівчинці повідомляти кому-небудь про те, що з нею трапилося, і вони погрожували їй вчиненням аналогічних дій.

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І постраждала, і п'ятеро затриманих добре знали одне одного, адже товаришували і "знаходились в одній компанії", додає речниця поліції.

Після пережитого насильства дівчинка не одразу, але таки наважилася розповісти про все матері, яка і звернулася до правоохоронців.

"Саме тому не одразу їх і затримали", – додає Прянішнікова.

Правоохоронці 19 травня провели обшук помешкання, де стався злочин, та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини.

"Мотиву (злочину – ред.) ми наразі не можемо назвати, адже досудове розслідування триває. Але розуміємо, що дитину цькували і знущалися над нею. Це надзвичайна жорстокість, зокрема з боку дівчат. Вони скоювали тяжкий злочин стосовно найменшої серед них", – наголосила речниця поліції Київщини.

П’ятьох зловмисників правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

За словами Ірини Прянішнікової, з потерпілою 11-річною дівчинкою нині працюють психологи.

"Те, через що пройшла дівчинка – це дуже страшно. Але добре, що вона все-таки розповіла про скоєння злочину, не приховала це, а надала можливість правоохоронним органам покарати зловмисників моторошного злочину", – наголосила речниця поліції Київщини.

22 травня суд обрав запобіжний захід п’ятьом підозрюваним. ​​

"22-річний чоловік і 15-річні дівчина та хлопець перебуватимуть під вартою. Дівчата віком 14 та 17 років – під цілодобовим домашнім арештом", – повідомляють в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, 19 травня на Київщині також затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.