Червень 2023 року став найспекотнішим місяцем за історію спостережень – вчені

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

Протягом червня 2023 року температура повітря сягнула рекордного значення, а нагрівання води в океані зросло до тривожних рівнів. 

Червень цього року став найспекотнішим на планеті за всю історію, повідомляють в CNN з посиланням на Службу моніторингу клімату Європейського союзу. 

За даними програми з дослідження навколишнього середовища та безпеки "Коперник", температура повітря в червні цього року була значно вищою, ніж у червні 2019-го, коли зафіксували попередній рекорд.  

Також виявили, що протягом червня 2023 року температура поверхні океану була найвищою за всю історію спостережень у той місяць. 

Фото: sirinapawannapat.gmail.com/Depositphotos

Науковці пояснюють, що цьому, зокрема, сприяло явище Ель-Ніньйо в Тихому океані, внаслідок якого глобальна температура повітря підвищиться ще сильніше.

Дослідження провели після того, як 4 липня 2023 року зафіксували найтепліший день на планеті.

"Це викликає тривогу. Важко уявити, яким буде літо для наших дітей та онуків у найближчі 20 років. Саме так виглядає глобальне потепління", – сказала Дженніфер Марлон, кліматологиня з Єльської школи навколишнього середовища, яка не брала участі в аналізі.

Фото: mihtiander/Depositphotos

За її словами, головною причиною глобального потепління є нагрівання температури води в океанах, спричинене забрудненням планети.  

"Потепління океану викликає ще більше занепокоєння, оскільки океани нагріваються, вони розширюються, що означає підвищення рівня моря, сильніші штормові хвилі та більше затоплення прибережних громад", – додала Марлон. 

Раніше ми повідомляли, що глобальне потепління могло вплинути на розмір людського мозку. 

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