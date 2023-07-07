На Київщині чоловік розкопав могилу і приніс тіло у двір односельця

На Київщині 51-річний чоловік розкопав могилу на цвинтарі, дістав тіло і приніс його у двір односельця.
Про це повідомили у поліції Київщини.
Як розповіли "УП. Життя" у пресслужбі поліції, чоловік проживає у селі Гоголів Броварського району. Він страждає від психічного розладу і не зміг пояснити, навіщо розкопав могилу й дістав звідти тіло.
Чоловік розповідав, що по телевізору закликали пом’янути загиблих на війні хвилиною мовчання, а "Ісус сказав, що поклоніння належить лише Богові".
"А ми народ Божий воздали шану не Господу, а мертвим", – каже чоловік.
Він також зазначив, що після того, як приніс покійника у двір односельця, "акуратно закопав могилу".
|До поліції звернувся господар будинку, який виявив мертвого
До поліції звернувся господар будинку, який виявив мертвого.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом за фактом наруги над могилою та незаконного заволодіння тілом померлого.
|51-річний чоловік розкопав могилу на цвинтарі
Наразі невідомо, чи був чоловік, який розкопав могилу, знайомий з померлим, однак відомо, що раніше він відвідував його могилу.
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