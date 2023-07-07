На Київщині чоловік розкопав могилу і приніс тіло у двір односельця

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 липня 2023

На Київщині 51-річний чоловік розкопав могилу на цвинтарі, дістав тіло і приніс його у двір односельця.

Про це повідомили у поліції Київщини.

Як розповіли "УП. Життя" у пресслужбі поліції, чоловік проживає у селі Гоголів Броварського району. Він страждає від психічного розладу і не зміг пояснити, навіщо розкопав могилу й дістав звідти тіло.

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Чоловік розповідав, що по телевізору закликали пом’янути загиблих на війні хвилиною мовчання, а "Ісус сказав, що поклоніння належить лише Богові".

"А ми народ Божий воздали шану не Господу, а мертвим", – каже чоловік.

Він також зазначив, що після того, як приніс покійника у двір односельця, "акуратно закопав могилу".

 До поліції звернувся господар будинку, який виявив мертвого

До поліції звернувся господар будинку, який виявив мертвого.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом за фактом наруги над могилою та незаконного заволодіння тілом померлого.

51-річний чоловік розкопав могилу на цвинтарі

Наразі невідомо, чи був чоловік, який розкопав могилу, знайомий з померлим, однак відомо, що раніше він відвідував його могилу.

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