Компанія-власник підводного човна "Титан" призупинила дослідницькі та комерційні операції

Компанія OceanGate - власник підводного апарату "Титан", який вибухнув під час подорожі до уламків "Титаніка", призупинила свої дослідницькі та комерційні операції.

Про це йдеться на її офіційному сайті, повідомляє CNN.

На борту "Титану" загинуло 5 людей. Зокрема, генеральний директор компанії Стоктон Раш.

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Однак попри коротке повідомлення про зупинення операцій, на сайті компанії досі розміщені ролики про експедиції до "Титаніка", а також їхній опис.

На борту "Титану" загинуло 5 людей

"Йдіть по стопах Жака Кусто і станьте підводним дослідником – почніть із занурення до уламків корабля "Титанік". Це ваш шанс вийти за межі повсякденного життя та відкрити щось справді надзвичайне. Станьте одним з небагатьох, хто побачить "Титанік" своїми очима",– йдеться в одному з них.

Ендрю фон Керенс, речник TrailRunner International, заявив CNN, що OceanGate не має "жодної додаткової інформації", окрім повідомлення, розміщеного на їхньому веб-сайті.

28 червня 2023 року у гавань Сент-Джонса, штат Ньюфаундленд прибув корабель Horizon Arctic, який привіз уламки підводного апарату "Титан".

Підводний апарат, який належав OceanGate, вибухнув на шляху до уламків Титаніка.

Останки пасажирів з уламків підводного корабля "Титан" будуть проаналізовані, щоб слідчі змогли зрозуміти, як сталася катастрофа.

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OceanGate організовувала туристичні екскурсії до уламків "Титаніка" вартістю 250 тис. доларів з людини.

18 червня 2023 року човен "Титан", який плив на глибину до "Титаніка", перестав виходити на зв’язок із кораблем-базою.

Нездатність "Титана" спливти на поверхню спровокувала масштабний міжнародний пошук, який кілька днів привертав увагу світу.

22 червня 2023 офіційні особи підтвердили, що "Титан" зазнав "катастрофічного вибуху".

У 2015 році Девід Локрідж, який працював незалежним підрядником компанії, надіслав електронного листа іншому колишньому співробітнику OceanGate, Робу Маккаллуму. У листі йшлося про потенційну несправність підводного апарату.