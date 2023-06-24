"Це міг бути я та мій 20-річний син": американський бізнесмен відмовився від місця на приреченому "Титані"

Американський інвестор Джей Блум відмовився із сином від участі експедиції до затонулого лайнера на підводному апараті "Титан".

Їхні місця зайняли магнат пакистанського походження Шахзаді Давуд та його 19-річний син Сулеман, повідомляє Reuters.

Протягом року виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш намагався переконати інвестора з Лас-Вегаса Джея Блума купити кілька місць на експедицію до "Титаніка".

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Шон – син Блума – з дитинства був зачарований історією про приречений на загибель британський пасажирський лайнер.

Фото: CNN

Але Джей Блум дослідив чимало інформації про підводний корабель "Титан". Він розумів, що подорож не є безпечною, тому ввічливо відмовився. Бізнесмен послався на завантажений графік.

Тож два місця продали магнату з Пакистану та його сину.

Поїздка виявилась фатальною для усіх учасників експедиції – 5 людей загинули поблизу уламків найбільшого лайнера.

"Кожного разу, коли я бачу фотографію того пакистанського бізнесмена та його 19-річного сина, я думаю, як легко це міг бути я та мій 20–річний син, якби не милість Божа", – сказав Блум.

Після завершення рятувальної операції бізнесмен опублікував листування з Рашем – керівник OceanGate відкидав думку, що подорож може бути небезпечною.

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"Попри очевидний ризик, це набагато безпечніше, ніж літати на вертольоті чи навіть підводне плавання", – зазначив Раш.

Він додав, що за 35 років ніхто не постраждав на борту підводного човна.

Однак інвестора Блума це не переконало. Він набагато більше переймався тим, що для керування човном використовували джойстик для відеоігор, та неможливістю відкрити люк зсередини навіть в екстреній ситуації.

Джей Блум зазначив, що впевненість Стоктона Раша була непохитною.

"Це була його мрія. Він хороший хлопець, він мені дуже подобався, і я думаю, що він мав добрі наміри. Але він вірив у приречену ідею, затьмарений уявними потенційно високими винагородами", – додав він.

Нагадаємо, підводний човен "Титан" рушив у океан до решток "Титаніка" вранці 18 червня. Однак через 1 годину 45 хвилин вони втратили зв'язок зі модулем.

Запасу кисню мало вистачити на 4 доби. Однак пошуки затягнулись: корабель шукали впродовж 5 діб. Усі його пасажири загинули.