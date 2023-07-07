"ПТН ПНХ": Укрпошта випустила благодійну рамку. ФОТО 

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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7 липня 2023

7 липня Укрпошта представила спеціальний благодійний випуск рамки "ПТН ПНХ!".

Вона містить поштову марку з відбитком штемпеля "Перший день. Київ. 24.02.2023" та поштову картку, випущену до річниці повномасштабної війни, повідомляють у компанії.

"У день офіційного введення в обіг, 24 лютого цього року, поштова марка "ПТН ПНХ!" викликала неймовірний ажіотаж та успіх. Зображення поштової продукції Укрпошти на своїй сторінці в Instagram опублікував всесвітньо відомий англійський художник графіті Бенксі", – зазначили в Укрпошті.

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Там додали, що придбати випуск "ПТН ПНХ!" у відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині наразі неможливо. Натомість можна замовити ексклюзивну благодійну рамку онлайн.

 Рамка "ПТН ПНХ!" Фото: Укрпошта

Тираж випуску – тисяча екземплярів і є лімітованим. Вартість – 1,6 тис. грн. 

Одну тисячу гривень від продажу кожної рамки спрямують на облаштування шкільних укриттів.
Нагадаємо, на честь святкування Дня Європи, Укрпошта презентувала випуск марки "EUROPA. Мир – найвища цінність людства".

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