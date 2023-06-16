Особлива родина: у Київському зоопарку розповіли історію кохання качки й гусака

З початком літа у Київському зоопарку розпочався сезон виведення молодняка – і цьогоріч там утворилась дуже особлива гусячо-качина родина.
Дика качка крижня стала багатодітною мамою, а гусак казарки почав допомагати їй, розповідають працівники зоопарку.
Качка оселилась на озері з коропами коі та вивела шістьох пташенят. Водночас ветклініка зоопарку отримала 4 осиротілих каченят.
"Наша турботлива мама тепло прийняла їх під своє крило. Та впоратись з 10-ма мамі було важко, їй доводилось цілий день вибиваючись з сил вишукувати та збирати весь неслухняний виводок, і тоді сталось диво.
Гусак казарки, який завжди любив гуляти наодинці територією зоопарку, почув писк каченят – і це раптово пробудило в ньому "батьківські" почуття", – пише Київзоо.
Гусак кинувся допомагати заклопотаній мамі зганяти малих бешкетників докупи, а потім залишився у гусячо-качиній родині як батько.
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|Фото: Київзоо
"Заселення диких птахів на території зоопарку відбувається щорічно – адже у нас створено всі умови для їх безпечного та комфортного проживання. І не тільки для птахів.
Київський зоопарк – це місце, де живуть понад 200 видів різноманітних тварин", – кажуть працівники звіринця.
|У столичному зоопарку утворилася незвичайна гусячо-качина родина
Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку народилося дитинча гуанако.
Також взимку малюк народився у пари капібар.
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