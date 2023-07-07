Як військовому поїхати у відпустку за кордон до родини

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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7 липня 2023

Військовий може поїхати у відпустку за кордон, якщо там перебуває його родина. Ухвалює відповідне рішення його командир.

Як розповів "УП. Життя" речник прикордонної служби Андрій Демченко, окрім закордонного паспорта треба мати посвідчення військовослужбовця, а також відпускний квиток із зазначенням місця перебування за кордоном.

"Відпускний надає військова частина, надає частина. Якщо військовий хоче поїхати за кордон, він пише рапорт, де має це зазначити",  каже Андрій Демченко.

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Також військового можуть не пропустити за кордон через обмеження, встановлені законодавством, а саме рішення суду або доручення правоохоронних органів.

 Фото: belchonock/Depositphotos

"Таким особам виїзд заборонений, ми ставимо їх на контроль", – пояснив Демченко.

Адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак розповів "УП. Життя" про деталі оформлення відпустки.

"Поїхати військовому за кордон одночасно і просто, і складно. Адже насамперед все залежить від рішення його командира, як він оцінює ризики не повернення підлеглого назад", каже Андрій Новак.

Перше, що має зробити військовий, це подати відповідний рапорт на командира військової частини з належним обґрунтуванням виїзду. Тобто, вказати, куди їде і до кого. До рапорту вартує додати і інші документи, які підтверджують мету візиту за кордон. Наприклад, копію свідоцтв про шлюб, народження дітей, а також документ, у якому зазначається місце перебування сім’ї.

Також у рапорті має бути зазначено, яким шляхом поїде військовий і яким видом транспорту.

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Важливо враховувати строки, оскільки відпустка військового, зазвичай, не більше 30 днів.

Також військового не відпустять, якщо 30% особового складу військової частини перебуває у відпустках.

Андрій Новак сумнівається у тому, що неодруженого військового можуть відпустити відпочити за кордон, тому що є великі ризики того, що він не повернеться назад у частину.

"Якщо нема сім’ї, я сумніваюся, що відпустять. Рішення ухвалює виключно командир. І якщо військовий хоче побачити  родину, то це природно. А якщо просто виїхати, то невідомо, яка у нього мета", говорить юрист.

Військового випустять з країни, якщо буде відповідний наказ командира і відпускний талон із дозволом, де буде вказана країна прямування і терміни.

Юрист наголошує, що також варто пам’ятати і про інші заборони на виїзд, зокрема, через несплачені аліменти чи штрафи.

Перед поїздкою військовому, який має на руках наказ командира про дозвіл покидати країну, також варто зареєструвати його в органах військової служби правопорядку.

Проблеми на іноземному кордоні, за словами Андрія Новака, менш ймовірні. Головне – мати паспорт та дотримуватися правил перетину кордону.

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