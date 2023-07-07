Як військовому поїхати у відпустку за кордон до родини

Військовий може поїхати у відпустку за кордон, якщо там перебуває його родина. Ухвалює відповідне рішення його командир.

Як розповів "УП. Життя" речник прикордонної служби Андрій Демченко, окрім закордонного паспорта треба мати посвідчення військовослужбовця, а також відпускний квиток із зазначенням місця перебування за кордоном.

"Відпускний надає військова частина, надає частина. Якщо військовий хоче поїхати за кордон, він пише рапорт, де має це зазначити", – каже Андрій Демченко.

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Також військового можуть не пропустити за кордон через обмеження, встановлені законодавством, а саме рішення суду або доручення правоохоронних органів.

"Таким особам виїзд заборонений, ми ставимо їх на контроль", – пояснив Демченко.

Адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак розповів "УП. Життя" про деталі оформлення відпустки.

"Поїхати військовому за кордон одночасно і просто, і складно. Адже насамперед все залежить від рішення його командира, як він оцінює ризики не повернення підлеглого назад", – каже Андрій Новак.

Перше, що має зробити військовий, це подати відповідний рапорт на командира військової частини з належним обґрунтуванням виїзду. Тобто, вказати, куди їде і до кого. До рапорту вартує додати і інші документи, які підтверджують мету візиту за кордон. Наприклад, копію свідоцтв про шлюб, народження дітей, а також документ, у якому зазначається місце перебування сім’ї.

Також у рапорті має бути зазначено, яким шляхом поїде військовий і яким видом транспорту.

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Важливо враховувати строки, оскільки відпустка військового, зазвичай, не більше 30 днів.

Також військового не відпустять, якщо 30% особового складу військової частини перебуває у відпустках.

Андрій Новак сумнівається у тому, що неодруженого військового можуть відпустити відпочити за кордон, тому що є великі ризики того, що він не повернеться назад у частину.

"Якщо нема сім’ї, я сумніваюся, що відпустять. Рішення ухвалює виключно командир. І якщо військовий хоче побачити родину, то це природно. А якщо просто виїхати, то невідомо, яка у нього мета", – говорить юрист.

Військового випустять з країни, якщо буде відповідний наказ командира і відпускний талон із дозволом, де буде вказана країна прямування і терміни.

Юрист наголошує, що також варто пам’ятати і про інші заборони на виїзд, зокрема, через несплачені аліменти чи штрафи.

Перед поїздкою військовому, який має на руках наказ командира про дозвіл покидати країну, також варто зареєструвати його в органах військової служби правопорядку.

Проблеми на іноземному кордоні, за словами Андрія Новака, менш ймовірні. Головне – мати паспорт та дотримуватися правил перетину кордону.