Українці вітають Залужного з ювілеєм та дякують за 500 днів спільної боротьби

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
14182
8 липня 2023

8 липня Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний святкує своє 50-річчя.

Редакція "УП.Життя" зібрала привітання, які українці адресували генералу у цей день.

Фронтмен гурту "Карта світу" Іван Марунич зауважив, що 8 липня є дві важливі цифри: 50 і 500. 

Реклама:

Йдеться про 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення та 50-річчя головнокомандувача.

 Ілюстрація: Нікіта Тітов

Медійниця Світлана Коляда у цей день поділилась підбіркою портретів Залужного.

Українці бажають Валерію Залужному сил та здоров'я.

Дехто дивується, що йому вже 50 років.

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова крім привітань також подякувала Залужному за тривалу боротьбу та побажала генералу виспатись.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва дякує Залужному, що усі 500 днів боротьби він був з військом та народом. 

Реклама:

Українці любляче називають головнокомандувача "батьком".

Вітають Залужного й військові. Наприклад, боєць спецпідрозділу "Кракен" Данило Положухно присвятив головнокомандувачу вірша:

У Силах територіальної оборони ЗСУ зазначили, що військо під керівництвом Залужного стало залізним щитом для України та всієї Європи.

"Кожен воїн на кожній позиції гордиться своїм Головнокомандувачем", – додали в Тро.

Читайте також: Залужний завітав на весілля до військового і розписав закоханих. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 134
КУЛЬТУРА

"Фотопроєктів не буде": що готує на Венеціанську бієнале-2024 ГО "Українська фотографія"

Тетяна Пушнова
 6377
Суспільство

Як у Швейцарії здобувають професію з 15 років і чому це цікаво для України

Марія Марковська
 6390
КУЛЬТУРА

Українські фестивалі тривають попри все. ТОР-8, на які ви ще встигаєте цього літа

Ганна Щокань

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Фотопроєктів не буде": що готує на Венеціанську бієнале-2024 ГО "Українська фотографія"

Тетяна Пушнова
У Мінреінтеграції пояснили, як отримати паспорт 14-річній дитині з ТОТ
У Хмельницькому суд дав 14 років в’язниці хлопцю, який зґвалтував і вбив 16-річну дівчину
Одне з перших видань "Хоббіта"продали за майже півмільйона гривень
Не діє: 45-річний американець, який переливав собі кров сина для омолодження, зупинив експеримент
Рада дозволила вагітним жінкам йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів
Суспільство

Як у Швейцарії здобувають професію з 15 років і чому це цікаво для України

Марія Марковська
КУЛЬТУРА

Українські фестивалі тривають попри все. ТОР-8, на які ви ще встигаєте цього літа

Ганна Щокань