Українці вітають Залужного з ювілеєм та дякують за 500 днів спільної боротьби

8 липня Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний святкує своє 50-річчя.

Редакція "УП.Життя" зібрала привітання, які українці адресували генералу у цей день.

Фронтмен гурту "Карта світу" Іван Марунич зауважив, що 8 липня є дві важливі цифри: 50 і 500.

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Йдеться про 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення та 50-річчя головнокомандувача.

Ілюстрація: Нікіта Тітов

Медійниця Світлана Коляда у цей день поділилась підбіркою портретів Залужного.

Українці бажають Валерію Залужному сил та здоров'я.

Дехто дивується, що йому вже 50 років.

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова крім привітань також подякувала Залужному за тривалу боротьбу та побажала генералу виспатись.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва дякує Залужному, що усі 500 днів боротьби він був з військом та народом.

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Українці любляче називають головнокомандувача "батьком".

Вітають Залужного й військові. Наприклад, боєць спецпідрозділу "Кракен" Данило Положухно присвятив головнокомандувачу вірша:

У Силах територіальної оборони ЗСУ зазначили, що військо під керівництвом Залужного стало залізним щитом для України та всієї Європи.

"Кожен воїн на кожній позиції гордиться своїм Головнокомандувачем", – додали в Тро.