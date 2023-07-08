У Києві працює єдиний номер для екстрених служб

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2023

У столиці повноцінно запровадили службу 112 – єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

Він зазначив, що комунікаційний центр уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю.

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о операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", – додав очільник МВС.

 Фото: pressmaster/Depositphotos

Ігор Клменко наголосив, що запровадження єдиної екстреної служби в Києві – це тільки початок. Далі її проваджуватимуть у містах мільйонниках, а згодом – по всій Україні.

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