За 500 днів великої війни загинуло майже 500 дітей – Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні загинуло 494 дитини.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Станом на 8 липня понад 1545 дітей постраждали від дій Росії, з них близько 1050 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначають в Офісі генпрокурора.
|Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
Найбільше постраждало дітей у Донецький (472), Харківській (297), Київській (129) та Херсонській(115) областях.
Також постраждали діти у Запорізькій(91), Миколаївській (89), Дніпропетровській(83), Чернігівській(71) та Луганській (67) областях.
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