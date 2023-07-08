За 500 днів великої війни загинуло майже 500 дітей – Офіс генпрокурора

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2023

Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні загинуло 494 дитини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Станом на 8 липня понад 1545 дітей постраждали від дій Росії, з них близько 1050 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначають в Офісі генпрокурора.

 Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Найбільше постраждало дітей у Донецький (472), Харківській (297), Київській (129) та Херсонській(115) областях.

Також постраждали діти у Запорізькій(91), Миколаївській (89), Дніпропетровській(83), Чернігівській(71) та Луганській (67) областях.

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