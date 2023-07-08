Чому не варто вітати з Днем сім'ї 8 липня – пояснення

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2023

У соцмережах ширяться привітання з Днем сім'ї, який нібито святкують 8 липня.

Його намагались "притягнути" в Україну у 2012 році, коли президент-втікач Віктор Янукович підписав відповідний Указ 1209/2011 "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят". У ньому йдеться про День родини – щорічне свято, яке відзначають 8 липня. Указу про скасування немає.

Однак День сім'ї в усьому світі святкують 15 травня. Його започаткувала Організація об'єднаних націй у жовтні 1993 року.

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Тож перше святкування відбулось у 1994. Щороку свято має фокус. Так, наприклад, на 30-річницю Дня сім'ї обговорюватимуть технологічні зміни, міграцію, урбанізацію, демографічні та кліматичні зміни та їхній вплив на сім’ї.

 Фото: alebloshka/Depositphotos

8 липня День сім'ї, любові та вірності святкують в Росії. Його започаткували у 2008 році депутати держдуми РФ, однак затвердив Путін лише у 2022 році. 

Свято почалось з міста Муром у Володимирській області в Росії. Місцеві захотіли вшанувати православних святих Петра і Февронії, які померли 8 липня.

Спершу дату зробили днем міста Муром, а згодом почали популяризували як альтернативу дня святого Валентина. 

Нагадаємо, 8 липня українці вітають головнокомандувача Валерія Залужного з 50-річчям та дякують за 500 днів спільної боротьби.

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