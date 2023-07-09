На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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9 липня 2023

На Закарпатті у місті Мукачево затримали підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки.

Про це повідомили у поліції регіону.

8 липня 2022 року правоохоронці отримали повідомлення від місцевих мешканців, які побачили на березі річки оголеного чоловіка. Він купався з маленькою дівчинкою, яка була без купальника.

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Чоловік запевняв перехожих, що проводить час зі своєю донькою, однак вони йому не повірили.

 Підозрюваний у розбещенні малолітньої дитини

Слідчо-оперативна група застала на місці події малолітню дитину та 62-річного чоловіка. Поліція встановила, що чоловік почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку.

Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми. Там він змусив дитину повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. У водоймі чоловік почав вчиняти розпусні дії, які повторював і на березі річки.

Правоохоронці забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи), яка передбачає до 8 років ув’язнення.

У поліції готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу і наполягатимуть на триманні під вартою.

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Правоохоронці також встановили родину потерпілої дівчинки і наразі з ними працює ювенальна поліція.

Нагадаємо, у Києві викрили 35-річного чоловіка, який в інтернеті знайомився з неповнолітніми дівчатами під виглядом їхнього однолітка та вимагав у них фото відвертого характеру.

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