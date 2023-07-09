У колишньому Варшавському гетто знайшли майстерню з виробництва столового приладдя

Під час археологічних досліджень, проведених на території колишнього гетто на вулиці Анєлевича у Варшаві, було виявлено ремісничу майстерню, де виробляли столове приладдя.
Про це повідомляє видання "Наука у Польщі".
Ця знахідка є унікальною, оскільки майстерня збереглася майже повністю, зазначив археолог Міхал Грабовський.
Міхал Грабовський пояснив, що у цеху виготовляли столове наряддя для потреб мешканців району. Майстерня працювала також під час війни, про що свідчить столове приладдя із зображенням німецького орла.
|У Варшаві, було виявлено ремісничу майстерню, де виробляли столове приладдя
"Тут також виготовляли прикраси та емблеми. Наприклад, ми знайшли значки від єврейської організації "Дрор", яка діяла в Польщі. Це була організація, яка готувала молодь до виїзду в Палестину, її учасники приєдналися до руху опору під час війні та брав участь у повстанні Варшавського гетто", – підкреслив Грабовський.
|Ця знахідка є унікальною, оскільки майстерня збереглася майже повністю
Серед артефактів, знайдених під підлогою, також були упаковки довоєнних цукерок "Макувки" та фрагменти книги.
|У цеху виготовляли столове наряддя для потреб мешканців району
Магдалена Крушевська-Поляк, фахівчиня відділу колекцій Музею Варшавського гетто, розповіла, що дерев’яна підлога та меблі для майстерні, знайдені на будівельному майданчику на вулиці Анєлевича, законсервовані.
|Тут також виготовляли прикраси та емблеми
"Сам процес консервації триватиме приблизно пів року. Потім ми хочемо використати ці елементи у нашій постійній експозиції. Це, звичайно, не останнє таке відкриття, тому що гетто займало значну частину Варшави", – резюмувала Крушевська-Поляк .
|Це не останнє таке відкриття, тому що гетто займало значну частину Варшави
Стару забудову вулиці знищили у 1943 році, під час і після повстання у Варшавському гетто, яке почалося у листопаді 1940 року. Згорілі будівлі були знесені після 1960 року.
Фото: Музей Варшавського гетто.
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