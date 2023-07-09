У колишньому Варшавському гетто знайшли майстерню з виробництва столового приладдя

Під час археологічних досліджень, проведених на території колишнього гетто на вулиці Анєлевича у Варшаві, було виявлено ремісничу майстерню, де виробляли столове приладдя.

Про це повідомляє видання "Наука у Польщі".

Ця знахідка є унікальною, оскільки майстерня збереглася майже повністю, зазначив археолог Міхал Грабовський.

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Міхал Грабовський пояснив, що у цеху виготовляли столове наряддя для потреб мешканців району. Майстерня працювала також під час війни, про що свідчить столове приладдя із зображенням німецького орла.

У Варшаві, було виявлено ремісничу майстерню, де виробляли столове приладдя

"Тут також виготовляли прикраси та емблеми. Наприклад, ми знайшли значки від єврейської організації "Дрор", яка діяла в Польщі. Це була організація, яка готувала молодь до виїзду в Палестину, її учасники приєдналися до руху опору під час війні та брав участь у повстанні Варшавського гетто", – підкреслив Грабовський.

Ця знахідка є унікальною, оскільки майстерня збереглася майже повністю

Серед артефактів, знайдених під підлогою, також були упаковки довоєнних цукерок "Макувки" та фрагменти книги.

У цеху виготовляли столове наряддя для потреб мешканців району

Магдалена Крушевська-Поляк, фахівчиня відділу колекцій Музею Варшавського гетто, розповіла, що дерев’яна підлога та меблі для майстерні, знайдені на будівельному майданчику на вулиці Анєлевича, законсервовані.

Тут також виготовляли прикраси та емблеми

"Сам процес консервації триватиме приблизно пів року. Потім ми хочемо використати ці елементи у нашій постійній експозиції. Це, звичайно, не останнє таке відкриття, тому що гетто займало значну частину Варшави", – резюмувала Крушевська-Поляк .

Це не останнє таке відкриття, тому що гетто займало значну частину Варшави

Стару забудову вулиці знищили у 1943 році, під час і після повстання у Варшавському гетто, яке почалося у листопаді 1940 року. Згорілі будівлі були знесені після 1960 року.

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Фото: Музей Варшавського гетто.