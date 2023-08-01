Нагадує людину в костюмі: китайський зоопарк запевняє, що їхній "зірковий" ведмідь – справжній

Малайський ведмідь із китайського зоопарку став зіркою соцмереж після публікації відео, на якому він стоїть, неначе людина.
Зоопарк Гуанчжоу мусив запевнити людей, що їхні малайські ведмеді справжні, і це не людина у костюмі, повідомляє ВВС та CNN.
Малайський ведмідь або біруанг – найменший ведмідь у світі, який за розмірами більше нагадує собаку, ніж великого хижака.
Цей вид перебуває під загрозою зникнення і мешкає у тропічних лісах Південно-Східної Азії.
Нещодавно у "китайському" інтернеті зʼявилось відео, як малайський ведмідь стоїть біля огорожі свого вольєра та, здається, сам спостерігає за відвідувачами.
Люди почали запитувати, як тварина може стояти на таких прямих ногах. А складки шкіри біля спини ведмедя посіяли підозру, що на фото – людина у ведмежому костюмі.
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|Малайський ведмідь з зоопарку Гуанчжоу нагадав людям чоловіка у костюмі
У відповідь зоопарк Гуанчжоу опублікував допис від імені малайського ведмедя Анжели з текстом: "Деякі люди думають, що я стою як людина... Здається, ви мене не дуже добре розумієте".
"Я малайський ведмедик Анжела. Вчора після роботи мені зателефонував керівник зоопарку і запитав, чи не полінувалася я вийти на роботу і чи не знайшлася людина на моє місце.
Дозвольте мені ще раз повторити: я малайський ведмідь – не чорний ведмідь, не собака!" – написали працівники звіринця від імені тварини.
|Фото: Courtesy of Hangzhou Zoo
Працівники зоопарку пояснили, що біруанги – "мініатюрні, найменші ведмеді у світі", а складки шкіри – нормальна анатомічна особливість цього виду.
Зоопарк навіть організував візит для журналістів, щоб вони на власні очі побачили ведмедя, повідомив співробітник інформаційному агентству AP.
|Малайський ведмідь або біруанг – найменший ведмідь у світі
А працівниця Честерського зоопарку Ешлі Маршалл запевнила журналістів, що на відео – "безумовно, справжній ведмідь", хоч представники цього виду і нагадують людей у костюмах.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині помітили ведмедя, занесеного до Червоної книги.
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