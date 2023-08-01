Нагадує людину в костюмі: китайський зоопарк запевняє, що їхній "зірковий" ведмідь – справжній

Малайський ведмідь із китайського зоопарку став зіркою соцмереж після публікації відео, на якому він стоїть, неначе людина.

Зоопарк Гуанчжоу мусив запевнити людей, що їхні малайські ведмеді справжні, і це не людина у костюмі, повідомляє ВВС та CNN.

Малайський ведмідь або біруанг – найменший ведмідь у світі, який за розмірами більше нагадує собаку, ніж великого хижака.

Реклама:

Цей вид перебуває під загрозою зникнення і мешкає у тропічних лісах Південно-Східної Азії.

Нещодавно у "китайському" інтернеті зʼявилось відео, як малайський ведмідь стоїть біля огорожі свого вольєра та, здається, сам спостерігає за відвідувачами.

Люди почали запитувати, як тварина може стояти на таких прямих ногах. А складки шкіри біля спини ведмедя посіяли підозру, що на фото – людина у ведмежому костюмі.

Малайський ведмідь з зоопарку Гуанчжоу нагадав людям чоловіка у костюмі

У відповідь зоопарк Гуанчжоу опублікував допис від імені малайського ведмедя Анжели з текстом: "Деякі люди думають, що я стою як людина... Здається, ви мене не дуже добре розумієте".

Реклама:

"Я малайський ведмедик Анжела. Вчора після роботи мені зателефонував керівник зоопарку і запитав, чи не полінувалася я вийти на роботу і чи не знайшлася людина на моє місце.

Дозвольте мені ще раз повторити: я малайський ведмідь – не чорний ведмідь, не собака!" – написали працівники звіринця від імені тварини.

Фото: Courtesy of Hangzhou Zoo

Працівники зоопарку пояснили, що біруанги – "мініатюрні, найменші ведмеді у світі", а складки шкіри – нормальна анатомічна особливість цього виду.

Зоопарк навіть організував візит для журналістів, щоб вони на власні очі побачили ведмедя, повідомив співробітник інформаційному агентству AP.

Малайський ведмідь або біруанг – найменший ведмідь у світі

А працівниця Честерського зоопарку Ешлі Маршалл запевнила журналістів, що на відео – "безумовно, справжній ведмідь", хоч представники цього виду і нагадують людей у костюмах.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині помітили ведмедя, занесеного до Червоної книги.