Зірвали джекпот: 11 жінок з Індії купили лотерейний білет і виграли 1,2 млн доларів

В Індії 11 жінок купили лотерейний білет і виграли 100 млн рупій (1,2 млн доларів).

Жительки південного індійського штату Керала працювали на низькооплачуваній роботі – збирали пластикові відходи для переробки.

Одного разу жінки вирішили скласти разом невеликі суми зі своїх доходів і купити лотерейний білет, повідомляє India Today.

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Подруги були здивовані, коли цей білет приніс їм джекпот.

Фото: The Times of India

Коли новина про виграш поширилася, кілька людей зібралися біля муніципальних складів у Параппанангаді в Малаппурамі, щоб зустріти і привітати переможниць.

"Гроші принесуть нам полегшення і допоможуть вирішити деякі з нагальних проблем", – сказала одна з учасниць лотереї Радха.

Усі жінки працюють в організації Haritha Karma Sena, яка займається збором відходів, що не піддаються біологічному розкладанню, з домогосподарств та установ.

Зарплата працівниць коливається від 7 500 до 14 000 рупій (від 3,3 тисяч грн до 6,2 тисяч грн).

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Голова організації Haritha Karma Sena Шія вважає, що цього разу "удача правильно обрала переможців".

"Багато жінок мають борги, які потрібно сплатити... мають дочок, яких потрібно видати заміж... або повинні оплачувати витрати на лікування близьких та рідних.

Вони живуть у дуже скромних домогосподарствах, борючись із суворими реаліями життя", – сказала жінка у коментарі інфорагенції PTI.

Цікаво, що 11 подруг уже не вперше випробовували удачу. Минулого року вони зібрали гроші на інший лотерейний білет, який приніс їм 7,500 рупій. І тоді, і зараз жінки поділили виграш порівну.

Нагадаємо, раніше на Волині учасник лотереї "Спортпрогноз" відсудив свій виграш і моральну компенсацію.