Warner Bros. вибачилися за мем про "Барбенгеймера" після обурення японців

Кінокомпанія Warner Bros. попросила вибачення за медійну активність довкола мему про "Барбенгеймера" після критики з боку японської аудиторії.

"Барбенгеймер" – це поєднання фільмів "Барбі" (про однойменну ляльку) та "Оппенгеймер" (про винахідника ядерної зброї).

Нещодавно американська компанія Warner Bros. з офіційного акаунту фільму "Барбі" позитивно прокоментувала мем з фан-артом на цю тему, повідомляє Variety.

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Ця публікація спричинила хвилю обурення серед японських користувачів та поставила у незучне становище японського дистриб’ютора кіностудії, адже у 1945 році США вперше у світі застосували ядерну зброю, скинувши бомби на Хіросіму і Нагасакі.

"Warner Brothers шкодує про свою нещодавню нечутливу активність у соціальних мережах. Студія приносить щирі вибачення", – повідомили Warner Bros. у коментарі Variety.

Фанати почали робити публікації про "Барбенгеймера" через одночасний реліз фільмів "Оппенгеймер" студії Universal та "Барбі" студії Warner Bros.

Обидва фільми вийшли в прокат 21 липня у багатьох країнах світу і стали касовими гігантами. "Барбі" – це фентезійний комедійний фільм про ляльку Барбі, у головних ролях якого зіграли Марго Роббі та Раян Ґослінґ.

Біографічний фільм "Оппенгеймер" з Кілліаном Мерфі у головній ролі оповідає історію Роберта Оппенгеймера – американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби".

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Багатьох людей обурило, що американський акаунт "Барбі" у Twitter (який зараз називається Х) позитивно реагував на деякі пости фанатів про "Барбенгеймера".

На одному з артів зображена Марго Роббі, що сидить на плечах Роберта Оппенгаймера у виконанні Кілліана Мерфі, на тлі вогню від "ядерного гриба".

У відповідь американський акаунт "Барбі" у Twitter написав: "Це буде літо, яке запам'ятається".

Також користувачі прифотошоплювали хмару диму від ядерного вибуху на місце зачіски Марго Роббі.

У відповідь японські користувачі запустили гештеґ #NoBarbenheimer.

Щоб "помститися" американським користувачам за меми про ядерну зброю, дехто почав робити картинки про фільм "Барбі" у поєднанні з фотографіями теракту 11 вересня 2001 року.

У той день терористи "Аль-Каїди" зруйнували 110-поверхові вежі-близнюки за допомогою захоплених літаків, внаслідок чого загинуло майже 3 тисячі людей – теракт 9/11 був загальнонаціональною трагедією для США.

31 липня Warner Bros. Japan опублікували офіційну заяву у Twitter, розкритикувавши американську філію студії за те, що вона підживлює манію "Барбенгеймера".

"Ми вважаємо вкрай прикрим той факт, що офіційний акаунт американської штаб-квартири фільму "Барбі" відреагував на публікації в соціальних мережах фанатів "Барбенгеймера".

Ми дуже серйозно ставимося до цієї ситуації. Ми просимо штаб-квартиру в США вжити відповідних заходів. Ми просимо вибачення у тих, хто був ображений цією серією неуважних реакцій", – йдеться в заяві дистриб’ютора Warner Bros. Japan на японській сторінці фільму "Барбі".

"Оппенгеймер" ще не вийшов у прокат в Японії, і його дата релізу не визначена.

Зображена тема є вкрай чутливою в Японії, адже у серпні 1945 року США скинули на Хіросіму і Нагасакі дві атомні бомби. За деякими оцінками, від цієї трагедії загинуло до 250 000 людей.

Нагадаємо, раніше фільм "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ за перший день прокату зібрав удвічі більшу касу, ніж "Оппенгеймер" Крістофера Нолана.