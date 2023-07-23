За перший день прокату "Барбі" зібрала вдвічі більшу касу за "Оппенгеймер"

Фільм "Барбі" режисерки Грети Гервіг за перший день прокату зібрав 70,5 млн доларів, у той час як "Оппенгеймер" Крістофера Нолана отримав 33 млн доларів, пише Variety.

Наразі яскраво-рожева стрічка "Барбі" Warner. Bros. Discovery є номером один у Північній Америці. Крім того, вона побила попередній рекорд зборів – 51,8 млн доларів, зароблених "Людиною-павуком: Через Всесвіт" у червні.

Є вірогідність, що хвиля популярності не зупиниться, адже "Барбі" виглядає найбільшим триденним дебютом цього року. Станом на сьогодні найкасовішим фільмом залишається "Фільм про братів Супер Маріо", який всього зібрав 1,34 млрд доларів у світі.

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Також у "Барбі" є шанс стати найбільшим прем’єрним вікендом у фільмі режисеркою-жінкою. Поки що рекордсменом є "Капітан Марвел", знятий Анною Боден і Районом Флеком – він зібрав 153 млн доларів за перший вікенд.

Водночас "Диво-жінка" Петті Дженкінс залишається рекордесменом з-поміж стрічок, знятих лише жінкою. За перші вихідні фільм зібрав 103 млн ще у 2017 році.

Виробництво "Барбі" коштувало 145 мільйонів доларів. Це було гамбітом компанії Mattel. Також фільм отримав схвальні відгуки від критиків. Комедія з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у ролі Кена розповідає глядачам про подорож культової ляльки з фантастичного Барбіленду до реального світу.

Виявляється, що останній має чимало проблем – і досить відрізняється від першого. Крізь призму іронії та гумору стрічка намагається показати еволюцію героїв та поширені стереотипи про сучасне життя.

Обидва фільми вже доступні в українському прокаті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш очікувані фільми 2023 року.

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